Πώς πρέπει να είναι η αμφίεση των μαθητών που συμμετέχουν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Οι προετοιμασίες ενόψει της μαθητικής παρέλασης 28ης Οκτωβρίου κορυφώνονται όσο πλησιάζουμε τις παραμονές της εθνικής επετείου του «ΟΧΙ». Έχουν ήδη διεξαχθεί τα πρωτόκολλα ανάδειξης σημαιοφόρων και παραστατών ενώ ξεκινούν και οι πρόβες για την παρέλαση.

Στο πλαίσιο αυτό οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας αρχίζουν να αποστέλλουν ενημερώσεις στους γονείς των μαθητών που θα συμμετέχουν στην παρέλαση ως προς το πρωτόκολλο της ενδυμασίας καθώς οι οδηγίες από πλευράς Υπουργείου είναι δεσμευτικές και δεν τίθεται ζήτημα ανομοιομορφίας. Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το Εσωτερικών «επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα της παρέλασης να είναι η υψηλότερη.»

Είθισται τα χρώματα της παρέλασης είναι το γαλάζιο, το μπλε και το λευκό. Παραδοσιακά τα σχολεία τόσο για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου όσο και της 25ης Μαρτίου έχουν προκαθορισμένο πρωτόκολλο ενδυμασίας που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα από την μαθητική κοινότητα. Σύμφωνα με αυτό τα κορίτσια φοράνε (είτε γαλάζιο είτε λευκό πουκάμισο, μπλε ή μπορντό φουλάρι, μπλε φούστα, καλσόν στο χρώμα του δέρματος, σκούρα παπούτσια) ενώ αντίστοιχα τα αγόρια (είτε γαλάζιο είτε λευκό πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μπλε παντελόνι, σκούρα παπούτσια.). Παράλληλα στους μαθητές δίδεται και από τα σχολεία το σήμα κονκάρδα με τα διακριτικά του σχολείου που θα φορέσουν κατά την παρέλαση. Επιπλέον ο/η σημαιοφόρος, οι παραστάτες , ο/η μαθητής/τρια για την κατάθεση στεφανιού και τα παιδιά που κρατάνε το πανό του σχολείου θα φοράνε και άσπρα γάντια.

Aυτονόητα τα ρούχα της παρέλασης πρέπει να είναι σιδερωμένα, φρεσκοπλυμένα ενώ αυστηρά πρέπει να αποφεύγονται βάσει πρωτοκόλλου αθλητικά παπούτσια και για τα κορίτσια τα παπούτσια με τακούνια καθώς ενέχεται κίνδυνος ατυχήματος. Βέβαια στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετά σχολεία υπάρχει η στολή που φοριέται σε επίσημες εκδηλώσεις όπως παρέλαση ενώ υπάρχουν και σχολεία με δικό τους χρωματικό κώδικα για τις παρελάσεις που κινείται πάντα στο χρωματολόγιο της εθνικής επετείου. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς καλούνται πάντα να ακολουθούν τις οδηγίες της σχολικής μονάδας του παιδιού τους.