Η άδεια που μπορούν να αξιοποιήσουν οι γονείς για να καμαρώσουν τα παιδιά τους στην σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες για να εορτάσουν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου αλλά και την γιορτή της ελληνικής σημαίας. Εξαίρεση οι μαθητές της Θεσσαλονίκης που θα γιορτάσουν την σχολική γιορτή νωρίτερα ήτοι την προσεχή Παρασκευή 24 του μήνα λόγω του τριπλού εορτασμού για την απελευθέρωση της πόλης αλλά και λόγω του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που θα σταλεί στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας οι μαθητές θα δώσουν κανονικά το παρών στις τάξεις την Δευτέρα 27 του μήνα καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο με τις απουσίες σύμφωνα με το πρωτόκολλο να θεωρούνται αδικαιολόγητες. Ειδικότερα όπως τονίζεται «απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.»

Εν συνεχεία οι μαθητές θα προσέλθουν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου για να παρακολουθήσουν την γιορτή για την εθνική επέτειο αφού πρώτα γίνει η παράδοση της σημαίας στο σημαιοφόρο και τους παραστάτες. Μετά την ανάγνωση του μηνύματος της Υπουργού Παιδείας θα παρουσιαστεί το δρώμενο που έχει ετοιμαστεί για να τιμηθεί η εθνική γιορτή. Μέσα από θεατρική παράσταση, τραγούδια της χορωδίας και προβολή φωτογραφικού υλικού – βίντεο εκεινης της περιόδου θα ξεδιπλωθεί το ιστορικό πλαίσιο του ελληνοϊταλικού πολέμου και εν γένει του ηρωικού αγώνα των Ελλήνων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αυτοθυσία και τον ηρωισμό των Ελλήνων στρατιωτών στα βουνά της Πίνδου.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών. Μετά το πέρας του επετειακού εορτασμού , θα απονεμηθούν αριστεία, βραβεία, έπαινοι προσωπικής βελτίωσης και ειδικοί έπαινοι στους μαθητές που φοίτησαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2024-25). Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους/ες μαθητές/τριες.

Η άγνωστη άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς για την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου

Δεδομένου ότι πολλοί γονείς ιδίως σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θέλουν να καμαρώσουν τα παιδιά τους στη σχολική γιορτή και να χειροκροτήσουν το ρόλο τους υπάρχει μια γονική άδεια που μπορούν να κάνουν χρήση της την ημέρα της σχολικής γιορτής ήτοι την 28η Οκτωβρίου. Πρόκειται για την άδεια σχολικής παρακολούθησης επίδοσης τέκνου σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους. Μάλιστα υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις σχολικές γιορτές όπου διευκρινίζεταιότι η άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους γονείς μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια που θέλουν να τους καμαρώσουν με την σημαία στο σχολείο ή κατά την παραλαβή αριστείου ή βραβείου.

Σε κάθε περίπτωση η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις.