Αρκαδία- η περιοχή στην καρδιά της Πελοποννήσου, βαθιά ριζωμένη στην παράδοση.

Η Αρκαδία, αποτελεί μια από τις πιο παραδοσιακές και ιστορικές περιοχές της Πελοποννήσου με κυρίαρχο στοιχείο τη φύση, τη μυθολογία και την τσακώνικη αρχιτεκτονική.

Βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου, και συνορεύει με την Αργολίδα, τη Λακωνία, τη Μεσσηνία, την Ηλεία και την Κορινθία, ενώ είναι κτισμένη σε υψόμετρο 650 μέτρων. Περιβάλλεται από τα βουνά του Μαινάλου, του Πάρνωνα και το Λύκαιο, με τα δάση, τα φαράγγια και τους ποταμούς να ολοκληρώνουν το τοπίο.

Η περιοχή, χαρακτηρίζεται από τα γραφικά της στοιχεία, με ορισμένα από τα γύρω χωριά να ξεχωρίζουν, καθώς διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα έθιμα του τόπου. Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Βυτίνα, Λαγκάδια, Καρύταινα, Καστανίτσα, είναι μόλις μερικά από αυτά.

Το γραφικό χωριό της Αρκαδίας με το υπέροχο έθιμο λίγο πριν την 28η Οκτωβρίου

Η Καστανίτσα, αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα και παραδοσιακά χωριά του τόπου, με βαθιές ρίζες στην παράδοση και τα έθιμα της Αρκαδίας. Βρίσκεται στο νομό Αρκαδίας και είναι χτισμένη στις πλαγιές του Πάρνωνα σε υψόμετρο περίπου 850 μέτρων από τη θάλασσα.

Οι καστανιές, οι ρεματιές και τα πυκνά δάση, είναι σήμα κατατεθέν του χωριού, με την τσακώνικη αρχιτεκτονική να είναι παρούσα στο χωριό μέχρι και σήμερα. Οι εκτάσεις από τις καστανιές και τα πλούσια δάση της γύρω από το χωριό, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με την ονομασία αυτού. Το κάστανο μάλιστα, έχει και την τιμητική του στο χωριό – αλλά και τις γύρω περιοχές.

{https://www.youtube.com/watch?v=be1q7mrt_Mo&t=25s}

Με άλλα λόγια, εδώ και περίπου 40 χρόνια, έχει καθιερωθεί η Γιορτή του Κάστανου, που τιμάται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, λίγο πριν τη εθνική εορτή της 28ης, στην καρδιά του φθινοπώρου. Συγκεκριμένα στις 25 και 26 του μηνός, το χωριό στήνει γιορτή για να τιμήσουν το κάστανο, ως ένα από τα κυριότερα προϊόντα του τόπου.

Οι ντόπιοι, οι μαγαζάτορες και οι νοικοκυρές του τόπου, αναλαμβάνουν δράση και δημιουργούν παραδοσιακές συνταγές με κάστανα, προσφέρουν τοπικά βότανα και ροφήματα, ενώ σε όλη την τοπική κοινότητα, ακούγεται παραδοσιακή μουσική. Επισκέπτες και οικοδεσπότες, στήνουν μια γιορτή στο δρόμο, με υπαίθριες δραστηριότητες, χορούς, φαγητό ακόμη και περιπάτους στις γύρω περιοχές.

Έτσι λοιπόν, η Καστανίτσα, αποτελεί έναν από τους πιο γραφικούς και παραδοσιακούς οικισμούς του τόπου. Το φθινόπωρο στον Πάρνωνα, αποκτά ένα ιδιαίτερο χρώμα με τις καστανιές να «βάφουν» το έδαφος και η θερμοκρασία παραμένει ενδεικτική για υπαίθριες δραστηριότητες. Η εκδήλωση του κάστανου, γίνεται στην καρδιά του φθινοπώρου και μπορεί να συνδυαστεί με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, δημιουργώντας το κατάλληλο τετραήμερο που θα θυμάστε για καιρό.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η Καστανίτσα θεωρείται διατηρητέος οικισμός με πέτρινα σπίτια, ασβεστωμένες αυλές, πυργόσπιτα και κεραμίδια από τοπικό σχιστόλιθο. Ένα «ησυχαστήριο». Μια επιστροφή στη φύση, την παράδοση, τα έθιμα.