Ο απόλυτος προορισμός για εκδρομές ένα βήμα από την Αθήνα!

Είναι γεγονός πως οι εκδρομές αποτελούν την τέλεια διαφυγή από την καθημερινότητα και την ιδανική ευκαιρία για να απαλλαχθείτε από την βοή της πόλης. Δεν είναι απαραίτητο να είναι πολυήμερες αποδράσεις, αλλά και μόλις μια ημέρα είναι αρκετή για να μπορέσετε να «φορτίσετε τις μπαταρίες σας» και να αναλάβετε δράση εκ νέου.

Να σημειωθεί λοιπόν πως για να απολαύστε την ηρεμία και τη φύση, δεν χρειάζεται να απομακρυνθείτε από τη βάση σας, καθώς τόσο στη Στερεά Ελλάδα, όσο και στην Πελοπόννησο και τη Βοιωτία, υπάρχουν μέρη που μοιάζουν σα να έχουν βγει από πίνακα ζωγραφικής.

Ποια θα είναι η επόμενη σας εκδρομή;

Το Κυριάκι λοιπόν, είναι ένας από τους πιο όμορφους προορισμούς, ένα χωριό που βρίσκεται στο νομό Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ πλέον, ανήκει στον Δήμο Λιβαδειάς και είναι τοποθετημένο σε υψόμετρο 800 μέτρων.

Ουσιαστικά, το χωριό Κυριάκι είναι χτισμένο στις βορειοδυτικές πλαγιές του Ελικώνα και περιβάλλεται από το καταπράσινο, ορεινό σημείο, με δασικές εκτάσεις και περιοχές με πιο χαμηλή βλάστηση.

Τα πέτρινα σπίτια, οι παλαιές εκκλησίες και οι πετρόχτιστες βρύσες στο κέντρο του χωριού, δημιουργούν μια άκρως παραδοσιακή ατμόσφαιρα, ενώ τα ταβερνάκια και τα καφενεία, προσφέρουν ζεστό καφέ και φαγητό. Παράλληλα, στο κέντρο του χωριού βρίσκεται ο ναός του Ιωάννη του Προδρόμου, όπως και η εκκλησία της Παναγίας, ενώ η θέα από το Κυριάκι, προσφέρει όμορφες πανοραμικές εικόνες προς το γύρω τοπίο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να σημειωθεί μάλιστα, πως υπάρχουν πεζοπορικές διαδρομές, όπως η διαδρομή προς το παλιό χωριό Ελικώνας, που προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία μέσα στα δάση και στο βουνό, ενώ πλησίον του χωριού, υπάρχει η περιοχή Αρβανίτσα, που ενδείκνυται για πεζοπορίες και δραστηριότητες στη φύση.

Κλείνοντας, η απόσταση από την Αθήνα, καθιστά το χωριό Κυριάκι, ακόμη πιο θελκτικό, καθώς απέχει μόλις 130 χιλιόμετρα από την Αθήνα, δηλαδή περίπου 2 ώρες οδικώς, ενώ η διαδρομή γίνεται πιο γραφική όσο πλησιάζετε το χωριό. Παρά το γεγονός πως ο δρόμος χαρακτηρίζεται από μεγάλες στροφές, η ομορφιά του τοπίου, μπορεί να σας ανταμείψει επάξια.

{https://www.youtube.com/watch?v=Qqyqli0XpdA&t=2s}