Ένα από τα πιο όμορφα και ιδιαίτερα ορεινά χωριά της Αρκαδίας, με χαρακτήρα που συνδυάζει παραδοσιακή αρχιτεκτονική, φυσική ομορφιά και απόλυτη ηρεμία.

Η Ορεινή Αρκαδία, αποτελεί έναν τόπο που διαφυλάσσει την απόλυτη ηρεμία, εκεί όπου κυριαρχεί η φύση και η παράδοση. Θεωρείται μία από τις πιο αυθεντικές και ατμοσφαιρικές περιοχές της Πελοποννήσου που απλώνεται από τις πλαγιές του Μαινάλου και του Πάρνωνα και ξεχωρίζει για την άγρια – φυσική ομορφιά.

Μικρά χωριά ξεπηδούν ανάμεσα στα δάση, τα φαράγγια και τα ποτάμια που διαρρέουν το τοπίο, ενώ πρόκειται για έναν τόπο που συνδυάζει μύθους, παραδόσεις, φυσικά τοπία και ανθρώπους που διατηρούν και αναδεικνύουν την ομορφιά της ορεινής Αρκαδίας.

Χωριά όπως η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, η Βυτίνα και η Λαγκάδια, είναι γνωστά για την ιστορία τους, τα μοναστήρια και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους, ενώ ακόμη και στους πρόποδες των βουνών, απλώνονται κοινότητες με τους ανθρώπους τους να ακολούθουν ήρεμους ρυθμούς ζωής, βγαλμένους από μία άλλη εποχή.

Το μικρό χωριό της ορεινής Αρκαδίας

Τα Άνω Δολιανά, είναι ένα από τα πολλά χωριά του τόπου, καλοδιατηρημένο και γραφικό που διατηρεί την φυσική ομορφιά του και της παραδόσεις της Αρκαδίας. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων στις πλαγιές του Πάρνωνα και περιβάλλεται από δάση. Οι καστανιές, τα έλατα και οι καρυδιές βρίσκονται παντού στις γύρω περιοχές, δημιουργώντας ένα σκηνικό που αλλάζει ανάλογα με την εποχή του έτους.

Το χωριό, χαρίζει εκπληκτική θέα στα γύρω βουνά και τα οροπέδια της Αρκαδίας. Το καλοκαίρι, η θερμοκρασία παραμένει δροσερή, ενώ το χειμώνα, το χιόνι σκεπάζει τις βουνοκορφές και τα σπίτια των γύρω περιοχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αρχιτεκτονική των Άνω Δολιανών, επιβεβαιώνει, πως το χωριό διατηρεί ζωντανές τις ρίζες στο χρόνο, καθώς ακολουθεί την παραδοσιακή, αρκαδίτικη μορφή με την πέτρα και το ξύλο να είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους. Τα καλντερίμια και οι ήσυχοι δρόμοι του χωριού είναι κατασκευασμένα από λίθο και χώμα, ενώ κάθε γωνιά του τόπου συνδέεται με την παράδοση.

Παράλληλα, από το χωριό, ξεκινά και ένα υπέροχο μονοπάτι, ένα από τα πιο γνωστά στην Ευρώπη, που οδηγεί στις απόκρημνες γωνίες του Πάρνωνα.

Τα παραδοσιακά εδέσματα και το φαγητό, θεωρούνται σημείο αναφοράς με χειροποίητες πίτες, μαγειρευτά, ντόπια κρεατικά και πιάτα με βάση το κάστανο και τα καρύδια να ξεχωρίζουν και να αποτελούν ένα ταξίδι στη γεύση και τον χρόνο.

Στα μέσα του φθινοπώρου, το χωριό γιορτάζει το κάστανο με μία ιδιαίτερη εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στο κέντρο των Άνω Δολιανών, ενώ το Δεκέμβριο, η περιοχή, αποκτά έναν άκρως γοητευτικό χαρακτήρα. Το κρύο είναι τσουχτερό, όμως τα αναμμένα τζάκια, παρέχουν την απαραίτητη ζεστασία. Παρά την ανάπτυξη που έχει φέρει ο τουρισμός, το χωριό έχει κρατήσει την αυθεντικότητά του. Οι κάτοικοι διατηρούν ήθη και παραδόσεις, ενώ το περιβάλλον παραμένει καθαρό, ήσυχο και αρμονικό.