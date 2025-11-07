Εύβοια – ένας θησαυρός δίπλα στην Αθήνα.

Η Εύβοια, θεωρείται το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της να είναι οι δύο γέφυρες που την ενώνουν με την ηπειρωτική χώρα, ενώ στο κέντρο της δεσπόζει και απλώνεται το όρος της Δίρφης, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στις ορεινές περιοχές της χώρας, με έντονο το υδάτινο στοιχείο.

Η Χαλκίδα, είναι η πρωτεύουσά της και είναι ξακουστή για τα «τρελά νερά» του Ευρίπου που αλλάζουν τακτικά κατεύθυνση λόγω των παλιρροιών, δημιουργώντας ένα μοναδικό φαινόμενο.

Η Κύμη, το Αλιβέρι, η Κάρυστος, η Λίμνη και το Μαντούδι, αποτελούν τις πιο γνωστές κωμοπόλεις της Εύβοιας, ωστόσο λόγω της μορφολογίας της, φιλοξενεί πληθώρα από ορεινά και παραλιακά χωριά, που σε πολλές περιπτώσεις μοιάζουν σα να έχουν βγει από παραμύθι.

Στα ορεινά σημεία της Εύβοιας, φιλοξενούνται μονοπάτια, φαράγγια, ποταμοί και καταρράκτες που δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο με σπάνια ομορφιά, ενώ τα χωριά στις πλαγιές της Δίρφης θεωρούνται οι ιδανικοί χειμερινοί προορισμοί.

Δύο από τα πιο γραφικά χωριά της Εύβοιας

Στενή:

Ο ιδανικός προορισμός για μονοήμερες – και όχι μόνο – χειμερινές εκδρομές. Το χωριό Στενή βρίσκεται στην κεντρική Εύβοια, στο Δήμο Δίρφυς – Μεσσαπία και είναι χτισμένο στις νότιες πλαγιές της Δίρφυς σε υψόμετρο, περίπου 450 μέτρων.

Το χωριό είναι χτισμένο μέσα σε ένα καταπράσινο στο τοπίο της χαράδρας με πλατάνια, ρέματα και πυκνή βλάστηση να δίνουν μια άκρως φθινοπωρινή – χειμερινή ατμόσφαιρα στο χωριό, ενώ από το σημείο ξεκινούν και πολλά μονοπάτια από τα οποία μπορείτε να ξεκινήσετε την πεζοπορία σας στη Δίρφυ.

Να σημειωθεί, πως το όνομα του χωριού – Στενή- πιθανά να προέρχεται από την τοποθεσία του, ενώ η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, έρχεται σε πλήρη σύμπνοια με τον σύγχρονο πολιτισμό.

Σέττα ή Σέτα:

Το χωριό Σέττα, έχει χαρακτηριστεί ως το πιο ορεινό χωριό της Εύβοιας, με το υψόμετρο να φτάνει και μέχρι τα 800 μέτρα από την θάλασσα. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της δημοτικής ενότητας Αμαρυνθός, στο Δήμο Ερέτριας, «καρφωμένο» στις πλαγιές του Ξηροβουνίου.

Λόγω του υψομέτρου, το χειμώνα, το χωριό θυμίζει έναν επίγειο παράδεισο με το χιόνι να σκεπάζει την έκταση της Σέττα και τα τζάκια ν’ ανάβουν για να κρατήσουν τις κατοικίες στην ιδανική θερμοκρασία. Παράλληλα, τα σπίτια και η κεντρική πλατεία του χωριού, διατηρούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με έντονο το πέτρινο στοιχείο, ενώ οι ντόπιοι είναι φιλόξενοι και έχουν να διηγηθούν ιστορίες του τόπου – βγαλμένες από μία άλλη εποχή.