Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση στον σύζυγό της.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της έπεσε μία γυναίκα στα Πολιτικά Ευβοίας το βράδυ του Σαββάτου (23/11).

Σύμφωνα με το eviathema, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε ο καβγάς παραμένουν αδιευκρίνιστες, ωστόσο η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα με τον δράστη να ξυλοκοπεί άγρια τη γυναίκα. Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, καθώς ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων Μεσσαπίων, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος για να αποτρέψουν τα χειρότερα και να επιληφθούν της κατάστασης.

Με την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων ο 45χρονος συνελήφθη, ενώ το θύμα προχώρησε στην υποβολή μήνυσης εναντίον του συζύγου της, κινώντας τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες που ακολουθούνται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συλληφθείς δεν φαίνεται να απασχολεί για πρώτη φορά τις αρχές, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο γνωστό στην Ελληνική Αστυνομία για παλαιότερες παραβατικές συμπεριφορές, στοιχείο που βαραίνει περαιτέρω το ποινικό του προφίλ.