Χωριά σαν παραμύθι για όσους αγαπούν τους χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα.

Κάπου ανάμεσα στην πλούσια μορφολογία της Ελλάδας, τα νησιά, τις παραλίες τις μικρές και μεγάλε πόλεις και τα δάση, κρύβονται προορισμοί που μοιάζουν σα να έχουν βγει από παραμύθι.

Χωριά «καρφιτσωμένα» στις πλαγιές των βουνών, που περιβάλλονται από τη φύση και πόλεις που θυμίζουν να έχουν μείνει σε μία άλλη εποχή, δημιουργούν τον ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν τις ορεινές αποδράσεις.

Η αλήθεια είναι μάλιστα, πως τα μέρη της χώρας, θα μπορούσαν να χωριστούν και σε κατηγορίες: σε αυτά που κυριαρχούν οι έντονοι ρυθμοί ζωής, εκείνα μέσα στη φύση, που λειτουργούν ως «ησυχαστήρια», για οικογένειες και ζευγάρια. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα, διαθέτει προορισμούς όνειρο που ικανοποιούν κάθε απαιτητικό επισκέπτη.

Οι πιο ρομαντικοί προορισμοί της Ελλάδας

Βυτίνα:

Η ορεινή κωμόπολη στην κεντρική Πελοπόννησο, στην καρδιά της Αρκαδίας, χτισμένη στους πρόποδες του όρους Μαίναλος, σε υψόμετρο περίπου 1.030 μέτρων. Η περιοχή περιβάλλεται από δάση και έλατα που δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο – ενώ το χειμώνα σκεπάζεται από το παχύ χιόνι, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η απόλυτη ησυχία που δημιουργεί το εν λόγω καιρικό φαινόμενο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=VP9i1YXaJaw}

Μονεμβασιά:

Βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου, στο Νομό Λακωνίας, με το εμβληματικό κάστρο στο κέντρο της - πάνω σε ασβεστολιθικό βράχο να αποτελεί σημείο αναφοράς. Η πόλη είναι γεμάτη στενά λιθόστρωτα δρομάκια, πέτρινα σπίτια, βυζαντινές εκκλησίες, και η Άνω Πόλη προσφέρει πανοραμική θέα και ένα ονειρεμένο ηλιοβασίλεμα που μαγεύει τους επισκέπτες.

{https://www.youtube.com/watch?v=F5QwMO_Xm7s}

Τρίκαλα Κορινθίας:

Ένας προορισμός που «χωρίζεται» σε τρεις γραφικές συνοικίες, με το υψόμετρο να βρίσκεται ανάμεσα στα 900 και τα 1.100 μέτρα. Η κάθε μία από τις συνοικίες, διαθέτει το δικό της χαρακτήρα, όμως όλες διατηρούν την πέτρα ως το κυρίαρχο στοιχείο της αρχιτεκτονικής του. Η φύση στο σημείο δεσπόζει, ενώ το χειμώνα, παχύ χιόνι, σκεπάζει την καταπράσινη βλάστηση και αγκαλιάζει τα πετρόχτιστα σπίτια, δημιουργώντας μία άκρως ρομαντική ατμόσφαιρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=SOfh2UcMw4M&t=135s}

Αγόριανη:

Γνωστή και ως Επτάλοφος, καθώς πρόκειται για ένα χωριό χτισμένο σε επτά λόφους στις πλαγιές του Παρνασσούμ νε το υψόμετρο να αγγίζει τα 940 μέτρα. Η Αγόριανη, χαρακτηρίζεται από πολλού ως το «λευκό» χωριό, αφού σχεδόν κάθε χειμώνα, το χιόνι καλύπτει το τοπίο. Βρίσκεται πλησίον της Αράχωβας, ωστόσο θεωρείται ένας γραφικός και ρομαντικός προορισμός, καθώς δεν έχει τον ίδιο αριθμό τουριστών, με αποτέλεσμα να διατηρείται η αγνή και ήρεμη ομορφιά της φύσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=F1wQAcrHZEA}