Σημαντικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της Wall Street εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις προοπτικές του χρυσού.

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού κατέγραψαν ισχυρές απώλειες την Τρίτη, καθώς οι ανησυχίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων στις διεθνείς αγορές, επηρεάζοντας τόσο τις μετοχές τεχνολογίας όσο και τα πολύτιμα μέταλλα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού υποχώρησαν κατά 1,5%, διαμορφούμενα στα 4.142 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, άνω του 5%, φθάνοντας ενδοσυνεδριακά τα 61,80 δολάρια ανά ουγγιά, πριν περιορίσει μέρος των απωλειών και κλείσει κοντά στα 62,25 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις αμφιβολίες γύρω από τον παραδοσιακό ρόλο του χρυσού ως «ασφαλούς καταφυγίου» σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το πολύτιμο μέταλλο έχει δεχθεί πιέσεις, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τους παράγοντες που είχαν οδηγήσει στην προηγούμενη ανοδική του πορεία. Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή του κλίματος έπαιξε η τελευταία συνεδρίαση της Federal Reserve υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς, η οποία θεωρήθηκε πιο «επιθετική» από τις αγορές. Οι δηλώσεις και οι εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας ενίσχυσαν τις προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους, εξέλιξη που παραδοσιακά λειτουργεί αρνητικά για τον χρυσό, καθώς το μέταλλο δεν προσφέρει απόδοση τόκων.

Παράλληλα, σημαντικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της Wall Street εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις προοπτικές του χρυσού. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Deutsche Bank, η οποία σε έκθεσή της ανέφερε ότι «τα γεράκια εκτοπίζουν τους ταύρους» από την αγορά χρυσού. Η γερμανική τράπεζα αναθεώρησε τον στόχο της για το τρίτο τρίμηνο στα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά, υπό την προϋπόθεση ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ένα σενάριο τριών έως τεσσάρων νέων αυξήσεων επιτοκίων θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή του χρυσού ακόμη και στα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά.