Ο χρυσός κινείται σε υψηλό σχεδόν τριών εβδομάδων την Μεγάλη Τετάρτη, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η εξασθένηση του δολαρίου ακολούθησαν την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Στις διεθνείς αγορές, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε σήμερα κατά 2%, φτάνοντας τα 4.795,99 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε σημειώσει άνοδο άνω του 3%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις 19 Μαρτίου. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Ιούνιο κατέγραψαν άνοδο 3%, στα 4.824,70 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε μια προσωρινή εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, με βασική προϋπόθεση την παύση του αποκλεισμού από την Τεχεράνη στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η είδηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν περισσότερο από 13%, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ταυτόχρονα, το δολάριο διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο ενός μήνα, ενισχύοντας περαιτέρω τη ζήτηση για τον χρυσό, ο οποίος θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας αλλά και επηρεάζεται έντονα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και των νομισμάτων.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πτώση του δολαρίου και των τιμών της ενέργειας, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων, λειτουργούν υποστηρικτικά για το πολύτιμο μέταλλο. Οι αγορές πλέον αποτιμούν πιθανότητα 43% για τουλάχιστον μία μείωση επιτοκίων έως το τέλος του έτους, έναντι μόλις 14% την προηγούμενη ημέρα.

Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, ο χρυσός εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 10% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφηκαν πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBS, οι προοπτικές για τον χρυσό παραμένουν θετικές, με πιθανό στόχο τα 5.900 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του έτους, καθώς η αυξημένη ζήτηση για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα χρέους και τα χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια, αναμένεται να στηρίξουν την αγορά.