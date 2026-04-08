Οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν τις στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, δεδομένης της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το διεθνές σκηνικό.

ισχυρό ανοδικό κύμα καταγράφεται στις διεθνείς αγορές μετάλλων, με τον χρυσό να πρωταγωνιστεί. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο της συμφωνίας για υπό όρους κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία φαίνεται να αποκλιμακώνει προσωρινά την ένταση στη Μέση Ανατολή και να ενισχύει το επενδυτικό κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται την Τετάρτη στα 4.854,20 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 169,50 δολαρίων ή 3,62%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο ασήμι, το οποίο σημειώνει άνοδο 7,67% και διαπραγματεύεται στα 77,51 δολάρια, ενισχυμένο κατά 5,523 δολάρια.

Σημαντικά κέρδη καταγράφουν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο, με την πρώτη να ενισχύεται κατά 5,31% στα 2.051,40 δολάρια και το δεύτερο να σημειώνει άνοδο 6,45% στα 1.550,50 δολάρια. Ανοδικά κινείται και ο χαλκός, βασικός δείκτης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, με την τιμή του να φτάνει τα 5,7335 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 3,06%.

Την ίδια ώρα, ενισχυμένη παραμένει και η ζήτηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών και 20ετών τίτλων να υποχωρούν κατά 9 μονάδες βάσης στο 4,253% και 4,839% αντίστοιχα, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών υποχώρησαν κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,851%.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η αγορά καταγράφει ένα «ράλι ανακούφισης». Οι μετοχές αντιδρούν θετικά στα σημάδια αποκλιμάκωσης, ωστόσο οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν τις στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, δεδομένης της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το διεθνές σκηνικό.

Η συνύπαρξη επενδυτικής διάθεσης και αμυντικής στάσης εξηγεί γιατί τόσο ο χρυσός όσο και τα ομόλογα συνεχίζουν να προσελκύουν κεφάλαια, ακόμη και εν μέσω ανόδου των μετοχών. Παράλληλα, οι υποκείμενες μακροοικονομικές ανησυχίες παραμένουν, καθώς οι επιπτώσεις από τις ενεργειακές αναταράξεις εξακολουθούν να διαχέονται στην παγκόσμια οικονομία, ενισχύοντας τους φόβους για επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Παρά την αισιοδοξία, δεν λείπει και ο σκεπτικισμός ως προς τη διάρκεια της εκεχειρίας. Ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές έχουν πλέον εξοικειωθεί με αιφνίδιες ανατροπές και αλλαγές κατεύθυνσης, γεγονός που τους οδηγεί σε πιο επιφυλακτική στάση, ακόμη και σε περιόδους φαινομενικής αποκλιμάκωσης.