Παρότι και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο για πρόοδο, τα κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και η τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων δεν έχει κριθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια πιθανή συμφωνία, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες παρουσιάζουν σταθερή πρόοδο και ότι οι δύο πλευρές «πλησιάζουν πολύ περισσότερο» σε ένα τελικό πλαίσιο αποκλιμάκωσης.

Μιλώντας στο CBS News, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ παράλληλα στο τραπέζι βρίσκονται ζητήματα όπως η διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου και μια πιθανή συμφωνία-πλαίσιο που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για επόμενες διαπραγματεύσεις.

Αυτή την ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταβαίνει στο Οβάλ Γραφείο για να συνομιλήσει με τους ηγέτες της περιοχής σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ειδικότερα, ο ανταποκριτής του Al Jazeera αναφέρει ότι ο Τραμπ εισήλθε στο Οβάλ Γραφείο, όπου αναμένεται να έχει τηλεφωνικές κλήσεις με παγκόσμιους ηγέτες, καθώς εντείνεται η διπλωματική δραστηριότητα γύρω από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Τραμπ αναμένεται να συνομιλήσει σήμερα με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Πακιστάν.

Οι εκκλήσεις έρχονται καθώς αρχίζουν να διαφαίνονται τα περιγράμματα μιας πιθανής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με τις περιφερειακές δυνάμεις να πιέζουν για να διατηρήσουν ζωντανές τις διαπραγματεύσεις και να αποτρέψουν μια επιστροφή σε μια κλιμάκωση πλήρους κλίμακας.

Διαβουλεύσεις στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η τελική απόφαση παραμένει ανοιχτή, καθώς εξετάζονται διαφορετικά σενάρια, από μια ολοκληρωμένη συμφωνία έως περαιτέρω στρατιωτική πίεση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Όπως ανέφερε, θα υπογράψει μόνο μια συμφωνία που ικανοποιεί πλήρως τις αμερικανικές απαιτήσεις, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με συμβούλους του και ξένους ηγέτες για την αξιολόγηση των εξελίξεων.

«Τάση προσέγγισης» και μνημόνιο 14 σημείων

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ έκανε λόγο για «τάση προσέγγισης» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων.

Όπως ανέφερε, το Ιράν βρίσκεται στη φάση οριστικοποίησης ενός αρχικού πρωτοκόλλου συμφωνίας 14 σημείων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για ευρύτερη συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη επιδιώκει πρώτα τη σύνταξη ενός μνημονίου κατανόησης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το θέμα των Στενών του Ορμούζ αφορά αποκλειστικά το Ιράν και τις παράκτιες χώρες της περιοχής.

Διπλωματική κινητικότητα

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι υπάρχει «κάποια πρόοδος» και ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε πολλαπλά επίπεδα, με τον Λευκό Οίκο να βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με ηγέτες του Κόλπου και άλλων χωρών, ενώ εξετάζονται διάφορα σενάρια για την επόμενη φάση των συνομιλιών.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, οι διαφορές παραμένουν σημαντικές και η τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων εξακολουθεί να είναι ανοιχτή.

Συνεχίζονται τα πλήγματα στον Λίβανο

Το Κατάρ, όπως και άλλες μοναρχίες του Κόλπου σύμμαχες των ΗΠΑ, στοχοθετήθηκε από ιρανικά πυρά αντιποίνων στο έδαφός του κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με μια ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Η Αμερική δεν θα κερδίσει αυτή τη σύγκρουση και οι χώρες της περιοχής και του κόσμου είναι αυτές που θα υποστούν βαριές απώλειες», προειδοποίησε σήμερα ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στο Λίβανο, ο στρατός ανακοίνωσε σήμερα ένα ισραηλινό πλήγμα, που είχε στόχο στρατόπεδο στις νότιες περιοχες της χώρας και αποτέλεσμα να τραυματισθεί ένας στρατιώτης, τη στιγμή που το Ισραήλ πολλαπλασιάζει τις επιδρομές και καλεί να εκκενωθουν χωριά παρά την κατάπαυση του πυρός με το φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Αυτό το τελευταίο και ο ισραηλινός στρατός αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν καθημερινά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.

Η Χεζμπολάχ υποστήριξε σήμερα ότι μήνυμα προερχόμενο από το Ιράν δείχνει πως η χώρα αυτή δεν θα εγκαταλείψει τη λιβανική φιλοϊρανική οργάνωση και ότι η τελευταία πρόταση της Τεχεράνης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβνάνει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο.