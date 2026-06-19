Δηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε ο Κάρλο Αντσελότι σχετικά με την παρουσία των «αουτσάιντερ» στο Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 φαίνεται πως δεν ανήκει αποκλειστικά στα μεγάλα ονόματα, αλλά στο πάθος και στο ομαδικό πνεύμα που παρουσιάζουν τα αουτσαίντερ. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την τοποθέτηση του προπονητή της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου.

Ο τεχνικός της «Σελεσάο» υπογράμμισε πώς αρκετές έχουν κλέψει τις εντυπώσεις παίζοντας ελκυστικό ποδόσφαιρο με τεράστια ένταση, παλεύοντας για κάθε μπάλα και επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτα σκληρή και αποτελεσματική αμυντική λειτουργία.

Παράλληλα, ο Αντσελότι έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση με την Αργεντινή, σημειώνοντας ότι η «αλμπισελέστε» μπορεί να μην βασίζεται τόσο πολύ στην καθαρή ένταση, αλλά ξεχωρίζει για την εξαιρετική διαχείριση του ρόστερ και των αγώνων από τον πάγκο της.

Οι δηλώσεις Αντσελότι

«Έχω δει αουτσάιντερ να παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο με αρκετή ένταση. Θεωρώ ότι το πάθος και η ένταση παίζουν ρόλο στο Μουντιάλ αυτό. Για παράδειγμα η Αργεντινή δεν παίζουν με τόση ένταση, αλλά έχουν καλή διαχείριση από τον πάγκο. Υπάρχουν ομάδες που έχουν ξεχωρίσει σε αυτό το πρώτο κομμάτι της διοργάνωσης. Παλεύουν πολύ, αμύνονται με ιδιαίτερη σκληρότητα. Θεωρώ ότι οι αστέρες δεν είναι αυτοί που θα καθορίσουν το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο».

{https://x.com/DAZNFootball/status/2067864963952095336}