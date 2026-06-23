Με τα ματς του 11ου και του 12ου ομίλου ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026.
Η δράση ξεκινά με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, που θέλει να αφήσει πίσω το «στραβοπάτημα» της πρεμιέρας και την ισοπαλία με το Κονγκό, καθώς αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν.
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Σειρά θα πάρουν η Αγγλία και η Γκάνα, που μετρούν από τρεις βαθμούς και ο νικητής θα «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.
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Ο Παναμάς και η Κροατία αναζητούν τους πρώτους βαθμούς τους στο Μουντιάλ 2026, στο άλλο ματς του 12ου ομίλου.
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Το πρόγραμμα κλείνει με την Κολομβία η οποία απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θέλει να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη ώστε να πάρει το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ ματς.
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Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
- 20:00 Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- 23:00 Αγγλία - Γκάνα (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- 02:00 Παναμάς - Κροατία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- 05:00 Κολομβία - ΛΔ Κονγκό (ΕΡΤ 1)
Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία του 11ου και του 12ου ομίλου
11ος όμιλος
1. Κολομβία 3-1 3
2. Λ. Δ. Κονγκό 1-1 1
3. Πορτογαλία 1-1 1
4. Ουζμπεκιστάν 1-3 0
12ος όμιλος
1. Αγγλία 4-2 3
2. Γκάνα 1-0 3
3. Παναμάς 0-1 0
4. Κροατία 2-4 0