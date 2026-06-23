Οι ώρες των ματς και η βαθμολογία στον 11ο και τον 12ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Με τα ματς του 11ου και του 12ου ομίλου ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026.

Η δράση ξεκινά με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, που θέλει να αφήσει πίσω το «στραβοπάτημα» της πρεμιέρας και την ισοπαλία με το Κονγκό, καθώς αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν.

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Σειρά θα πάρουν η Αγγλία και η Γκάνα, που μετρούν από τρεις βαθμούς και ο νικητής θα «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

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Ο Παναμάς και η Κροατία αναζητούν τους πρώτους βαθμούς τους στο Μουντιάλ 2026, στο άλλο ματς του 12ου ομίλου.

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Το πρόγραμμα κλείνει με την Κολομβία η οποία απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θέλει να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη ώστε να πάρει το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ ματς.

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Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

20:00 Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

23:00 Αγγλία - Γκάνα (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

02:00 Παναμάς - Κροατία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

05:00 Κολομβία - ΛΔ Κονγκό (ΕΡΤ 1)

Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία του 11ου και του 12ου ομίλου

11ος όμιλος

1. Κολομβία 3-1 3

2. Λ. Δ. Κονγκό 1-1 1

3. Πορτογαλία 1-1 1

4. Ουζμπεκιστάν 1-3 0

12ος όμιλος

1. Αγγλία 4-2 3

2. Γκάνα 1-0 3

3. Παναμάς 0-1 0

4. Κροατία 2-4 0