Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αφήνει τους Μπακς για τους Μαϊάμι Χιτ. Επίσημη μορφή φαίνεται πως παίρνουν οι φήμες που ήθελαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αφήνει τους Μπακς μετά από χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές του φετινού καλοκαιριού στο ΝΒΑ. Οι Μιλγουόκι Μπακς συμφώνησαν να τον παραχωρήσουν λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ελ Γουέρ και Χάιμε Χάκες Τζούνιορ, καθώς και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στα ντραφτ του ΝΒΑ, συμπεριλαμβανομένου του Νο13 της φετινής διαδικασίας και των επιλογών του 2031 και 2033. Στο πακέτο περιλαμβάνεται επίσης μία επιλογή δευτέρου γύρου, ενώ μαζί με τον Έλληνα σούπερ σταρ στο Μαϊάμι μετακομίζει και ο Μπόμπι Πόρτις.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει προς το παρόν τρίτη ομάδα, ωστόσο δεν αποκλείεται να προστεθούν και άλλα εμπλεκόμενα μέρη μέχρι τις 6 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία θα μπορεί να επισημοποιηθεί το deal.

Πάλεψαν οι Σέλτικς

Οι Μπόστον Σέλτικς πάλεψαν μέχρι την τελευταία στιγμή για την απόκτηση του 31χρονου άσου, φτάνοντας στο σημείο να προσφέρουν τον Τζέιλεν Μπράουν μαζί με δύο επιλογές πρώτου γύρου. Παρ’ όλα αυτά, οι Μπακς έκριναν πιο ελκυστική την πρόταση των Χιτ και αποφάσισαν να αποχωριστούν τον παίκτη που επέλεξαν στο Νο13 του ντραφτ του 2013 και ο οποίος οδήγησε τον οργανισμό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, βάζοντας τέλος σε αναμονή 50 ετών.

Ο Αντετοκούνμπο φέρεται να είχε ως πρώτη επιλογή το Μαϊάμι, χωρίς ωστόσο να απορρίπτει το ενδεχόμενο μετακίνησης στη Βοστώνη. Βασική του επιθυμία ήταν να παραμείνει στην Ανατολική Περιφέρεια, όπου αγωνίζεται από την αρχή της επαγγελματικής του καριέρας.

Οι Χιτ στο «κυνήγι» του τίτλου

Με την προσθήκη του Greek Freak, οι Χιτ του Έρικ Σπόελστρα φιλοδοξούν να επιστρέψουν δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου. Στο ρόστερ της νέας του ομάδας βρίσκονται ήδη ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο Νίκολα Γιόβιτς, ο Πέλε Λάρσον και ο Ντάβιον Μίτσελ, ενώ αναμένονται και επιπλέον κινήσεις ενίσχυσης μέσα στο καλοκαίρι. Παράλληλα, πιθανή θεωρείται η παραμονή των Νόρμαν Πάουελ και Άντριου Γουίγκινς με νέα συμβόλαια.