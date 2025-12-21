Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Οι συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών, των Ευρωπαίων και των Ουκρανών αξιωματούχων κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες στη Φλόριντα με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν παραγωγικές και εποικοδομητικές, ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε μια σειρά «παραγωγικών και εποικοδομητικών συναντήσεων» με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους της στο Μαϊάμι, ανέφερε.

Αναλυτικά:

«Τις τελευταίες τρεις ημέρες στη Φλόριντα, η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε μια σειρά από παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις με Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε τον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Αντιστράτηγο Αντρίι Χνάτοφ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και το μέλος του προσωπικού του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούνμπαουμ.

Βασικοί Ευρωπαίοι Σύμβουλοι Εθνικής Ασφάλειας συμμετείχαν επίσης στις συζητήσεις για να ευθυγραμμιστούν σε μια κοινή στρατηγική προσέγγιση μεταξύ της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Πραγματοποιήθηκε επίσης ξεχωριστή εποικοδομητική συνάντηση σε μορφή ΗΠΑ-Ουκρανίας, κατά την οποία επικεντρώθηκαν σε τέσσερα βασικά έγγραφα: περαιτέρω ανάπτυξη ενός σχεδίου 20 σημείων, ευθυγράμμιση των θέσεων σχετικά με ένα πολυμερές πλαίσιο εγγύησης ασφάλειας, ευθυγράμμιση των θέσεων σχετικά με ένα πλαίσιο εγγύησης ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία και περαιτέρω ανάπτυξη ενός σχεδίου οικονομικής και ευημερίας.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη συζήτηση χρονοδιαγραμμάτων και στην αλληλουχία των επόμενων βημάτων.

Η Ουκρανία παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης.

Κοινή μας προτεραιότητα είναι να σταματήσουμε τις δολοφονίες, να διασφαλίσουμε την εγγυημένη ασφάλεια και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη, τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ουκρανίας.

Η ειρήνη δεν πρέπει να αποτελεί μόνο παύση των εχθροπραξιών, αλλά και αξιοπρεπή βάση για ένα σταθερό μέλλον.

Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα την ηγεσία και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και τον συνεχή στενό συντονισμό με τους εταίρους της στα επόμενα στάδια αυτού του σημαντικού έργου».

{https://x.com/SEPeaceMissions/status/2002826320615444873}