Οι βαθμολογίες του 9ου και του 10ου ομίλου του Μουντιάλ 2026 μετά τη δεύτερη αγωνιστική.

Από δύο γκολ πέτυχαν ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ για να οδηγήσουν τις ομάδες τους στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026.

Κυρίαρχος και τη 12η ημέρα του τουρνουά ήταν ο Λιονέλ Μέσι, αφού μπορεί να αστόχησε σε πέναλτι, αλλά με δύο γκολ έβαλε την υπογραφή του στη νίκη της Αργεντινής επί της Αυστρίας και στην πρόκριση στα νοκ άουτ ματς.

Με τα δύο γκολ, ο 38χρονος έφτασε τα 18 συνολικά σε Μουντιάλ, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, πετυχαίνοντας δύο περισσότερα από τον Μίροσλαβ Κλόσε.

Η Γαλλία νίκησε με 3-0 το Ιράκ- με δύο γκολ του Εμπαπέ- στο μεγαλύτερης διάρκειας ματς σε Μουντιάλ, αφού το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καθυστέρηση 2 ωρών και 11 λεπτών, εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής στη Φιλαδέλφεια.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ επίσης σκόραρε δύο φορές για να στείλει τη Νορβηγία στην επόμενη φάση με νίκη επί της Σενεγάλης (3-2). Τέλος, η Αλγερία με ανατροπή επικράτησε της Ιορδανίας (2-1).

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Μουντιάλ 2026: Τα highlights των ματς

Αργεντινή - Αυστρία 2-0

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Γαλλία - Ιράκ 3-0

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Νορβηγία - Σενεγάλη 3-2

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Αλγερία - Ιορδανία 2-1

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Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία του 9ου και του 10ου ομίλου

9ος όμιλος

1. Γαλλία 6-1 6

2. Νορβηγία 7-3 6

3. Σενεγάλη 3-6 0

4. Ιράκ 1-7 0

10ος όμιλος

1. Αργεντινή 5-0 6

2. Αυστρία 3-3 3

3. Αλγερία 2-4 3

4. Ιορδανία 2-5 0