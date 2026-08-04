Προφανώς οι ακραίες θερμοκρασίες από τις φωτιές στη Γαλλία προκάλεσαν την έκρηξη των πυρομαχικών και των οβιδών.

Εκατοντάδες οβίδες και πυρομαχικά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκαν στο χωριό Le Porge, καθώς οι κάτοικοι επέστρεφαν στα σπίτια τους, τα οποία είχαν εκκενώσει λόγω των φωτιών στη Γαλλία.

Κοντά στο χωριό που βρίσκεται στην επαρχία Gironde, που επλήγη από τις δασικές πυρκαγιές ακούστηκαν εκρήξεις μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

«Ειδικοί πυροτεχνουργοί της Πολιτικής Προστασίας προχώρησαν σε επιχείρηση εξουδετέρωσης βομβών και ανέσυραν περισσότερες από 400 οβίδες και πυρομαχικά» ανέφεραν σε δήλωσή τους οι τοπικές αρχές.

Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν την κοινότητας, περίπου 3.500 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους τον Ιούλιο. Με την επιστροφή τους στην περιοχή, οι τοπικές αρχές του Le Porge έκαναν μία συγκλονιστική ανακάλυψη. Παρά το γεγονός ότι ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει λήξε πριν από 80 και πλέον χρόνια, τα πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί βρισκόταν ακόμα ανέπαφα στην ευρύτερη περιοχή.

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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα πως «η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι η πιο σοβαρή που έχει καταγραφεί, η πιο σκληρή που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο»αλλά τότε μιλούσε για τις φωτιές.

Εκρήξεις μετά τις φωτιές

«Μετά τις φωτιές, ακούστηκαν εκρήξεις και όταν βρεθήκαμε στο σημείο, εντοπίσαμε στο πεδίο 75 οβίδες τις οποίες απομακρύναμε» δήλωσε ο διοικητής Philippe Delemotte, επικεφαλής του τμήματος εξουδετέρωσης βομβών του Μπορντό στο France Info.

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«Εδώ για παράδειγμα, έχουμε δύο φονικές οβίδες μία γαλλική και μία γερμανική» πρόσθεσε.

Ωστόσο, άγνωστο παραμένει γιατί δεν είχαν εκραγεί τόσες δεκαετίες οι οβίδες αλλά ο διοικητής Delemotte είπε πως προφανώς οι ακραίες θερμοκρασίες προκάλεσαν την έκρηξη των πυρομαχικών.

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Ο Delemotte πρόσθεσε ότι οι αρχές άποιοεες φορές έρχονται αντιμέτωπες με ανάλογα σκηνικά «αλλά είναι σπάνιο επειδή επειδή εδώ είναι διάσπαρτες σχεδόν παντού».

Με πληροφορίες του CNN





