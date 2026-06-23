Παρακολουθούσαν το ματς της Ιορδανίας με την Αλγερία, για το Μουντιάλ 2026.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκαν και άλλοι οχτώ τραυματίστηκαν στο Αμάν της Ιορδανίας, όταν ποδοπατήθηκαν κατά την παρακολούθηση ματς του Μουντιάλ 2026.

Φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο του Αμάν, στην πλατεία Hashemite, προκειμένου να παρακολουθήσουν το δεύτερο ματς της Ιορδανίας στο τουρνουά, κόντρα στην Αλγερία. Ωστόσο, στο σημείο συγκεντρώθηκε τεράστιο πλήθος, με συνέπεια κάποια στιγμή να ποδοπατηθούν.

Οι διασώστες μετέφεραν εννέα τραυματίες στο νοσοκομείο, όμως ο ένας από αυτούς υπέκυψε λίγο αργότερα. Οι υπόλοιποι έχουν ελαφρά έως μέτρια τραύματα, σύμφωνα με τις Αρχές της Ιορδανίας, που διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το τραγικό περιστατικό.

Μουντιάλ 2026: Η Ιορδανία προηγήθηκε αλλά έχασε

Η Ιορδανία- που συμμετέχει για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο κύπελλο- αντιμετώπισε την Αλγερία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Αν και προηγήθηκε, η Ιορδανία τελικά έχασε με 2-1. Έτσι, παρέμεινε χωρίς βαθμό, στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του 10ου ομίλου της διοργάνωσης

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Με πληροφορίες από Reuters