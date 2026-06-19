Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα δοθούν στη δημοσιότητα οι βαθμολογίες των Πανελληνίων 2026 - Οι 3 τρόποι για να τις δουν οι υποψήφιοι.

Ο κύβος ερρίφθη για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 με την αγωνία των υποψηφίων να παίρνει τέλος την Πέμπτη 25 Ιουνίου όπου το αργότερο μέχρι το μεσημέρι θα έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες στην επίσημη πλατφόρμα του results.it.minedu.gov.gr.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Παιδείας η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δρομολογείται για την προσεχή Πέμπτη. Μόλις δοθεί το πράσινο φως για την ανάρτηση των βαθμολογιών και εκδοθεί η σχετική ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘΑ οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπαίνουν στην επίσημη πλατφόρμα https://results.it.minedu.gov.gr και να βλέπουν τις αναλυτικές τους βαθμολογικές επιδόσεις ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα. Η είσοδος στην πλατφόρμα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων θα γίνεται αυστηρά με τον 8-ψήφιο κωδικό των υποψηφίων και τα αρχικά από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν καταχωρίσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr θα λάβουν αυτομάτως SMS με τις αναλυτικές τους βαθμολογίες. Ενώ θα τηρηθεί και η παραδοσιακή ανάρτηση των βαθμολογιών στις σχολικές μονάδες με αναρτημένες καταστάσεις κωδικών και βαθμών χωρίς αναφορά στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων για λόγους προσωπικών δεδομένων. Η αναφορά στην βαθμολογία κάθε υποψηφίου στα σχολεία θα γίνεται βάσει του Οκταψήφιου Κωδικού του υποψηφίου με τον οποίο πήρε μέρος στις εξετάσεις. Με τη δημοσιοποίηση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι μπορούν να προχωρήσουν στον υπολογισμό των μορίων τους, ώστε να καταρτίσουν το Μηχανογραφικό τους. Να σημειωθεί πως οι βαθμολογίες των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων θα δημοσιευτούν σε δεύτερο χρόνο το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Πώς να υπολογίσετε online τα μόριά σας

Το Υπουργείο Παιδείας για την διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν ετοιμάσει μια ξεχωριστή online πλατφόρμα υπολογισμού των μορίων τους στο markcalc.it.minedu.gov.gr όπου οι μαθητές μπορούν ανά πάσα στιγμή με λίγα μόλις κλικ, εύκολα και εντελώς δωρεάν να υπολογίσουν τα μόρια που μπορούν να συγκεντρώσουν βάσει του βαθμού που έγραψαν στο εκάστοτε μάθημα.