«Ολέθριο» το πλήγμα για τη Γερμανία στο Μουντιάλ 2026, γράφει το Athletic.

Νοκ άουτ για το υπόλοιπο Μουντιάλ 2026 τέθηκε ο Νίκο Σλότερμπεκ, μετά τον τραυματισμό του στον έσω σύνδεσμο του αστραγάλου, που τον ανάγκασε να βγει με αλλαγή στο ματς της Γερμανίας κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού (2-1).

Ο 26χρονος θα παραμείνει στις ΗΠΑ με την υπόλοιπη αποστολή, αλλά δεν θα παίξει σε άλλο ματς, ενώ ο τραυματισμός του αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Μετά το ματς του Σαββάτου, ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιούλιαν Νάγκελσμαν παραδέχθηκε ότι τα πράγματα δεν φαίνονταν καλά. Μία ημέρα μετά, δήλωσε ότι ο αμυντικός «υπέστη τραυματισμό στον έσω σύνδεσμο του αστραγάλου» και σημείωσε πως «είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κατάφερε να συνεχίσει μέχρι το ημίχρονο».

Ο τραυματισμός του αμυντικού της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι άλλος ένας «πονοκέφαλος» για τον Νάγκελσμαν, που λίγο πριν από την έναρξη του τουρνουά έχασε τον Λέναρτ Καρλ.

Μουντιάλ 2026: «Ολέθριο» πλήγμα για τη Γερμανία

Στο ματς με την Ακτή Ελεφαντοστού ο Νίκο Σλότερμπεκ έφτασε τις 29 συμμετοχές με την εθνική Γερμανίας, ενώ στην πρεμιέρα ήταν ανάμεσα στους σκόρερ της νίκης με 7-1 επί του Κουρασάο. Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία ήδη έχει προκριθεί στην επόμενη φάση.

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Ο τραυματισμός του αποτελεί «ολέθριο πλήγμα» για τη Γερμανία, καθώς οι πάσες του με το αριστερό είναι ανεκτίμητες για την ομάδα και ο Νάγκελσμαν δεν έχει αντικαταστάτη, εκτιμά το Athletic.

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ θα γίνει πιθανότατα τώρα η πρώτη επιλογή για την τετράδα της άμυνας, όμως είναι δεξιοπόδαρος και αμυντικός διαφορετικού προφίλ, σημειώνει το δημοσίευμα. Παραμένει ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά η ένταξή του θα αλλάξει δραματικά τόσο τις πρώτες φάσεις κατοχής της μπάλας από τη Γερμανία, όσο και την ισορροπία μιας άμυνας που έχει ήδη προβλήματα, συμπληρώνει το Athletic.

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των ματς

Ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ επιστρέφουν στη δράση για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, που συνεχίζεται με τα τέσσερα ματς του 9ου και του 10ου ομίλου.

Η αρχή γίνεται με την Αργεντινή, η οποία μετά την εμφατική πρεμιέρα κόντρα στην Αλγερία, έρχεται αντιμέτωπη με την Αυστρία, η οποία επίσης έχει τρεις βαθμούς. Στο δεύτερο ματς του 10ου ομίλου, η Ιορδανία και η Αλγερία αναζητούν τους πρώτους τους βαθμούς σε αυτό το τουρνουά.

Στον 9ο όμιλο, η Γαλλία, η οποία επιβλήθηκε με 3-1 στη Σενεγάλη στο πρώτο της ματς στο Μουντιάλ 2026, για τη δεύτερη αγωνιστική έρχεται αντιμέτωπη με το Ιράκ, που δεν έχει βαθμό.

Για το άλλο ματς του ομίλου, η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ, έχοντας ήδη τρεις βαθμούς, αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

20:00 Αργεντινή - Αυστρία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

00:00 Γαλλία - Ιράκ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

03:00 Νορβηγία - Σενεγάλη (ΕΡΤ 1)

06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία του 9ου και του 10ου ομίλου

9ος όμιλος

1. Νορβηγία 4-1 3

2. Γαλλία 3-1 3

3. Σενεγάλη 1-3 0

4. Ιράκ 1-4 0

10ος όμιλος

1. Αργεντινή 3-0 3

2. Αυστρία 3-1 3

3. Ιορδανία 1-3 0

4. Αλγερία 0-3 0