«Τα επόμενα χρόνια όλοι θα θυμούνται ότι αυτή ήταν μία από τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας μας», δήλωσε ο MVP της Εθνικής Αιγύπτου Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η κλάση και η ποιότητα του Μο Σαλάχ και το πείσμα των Αιγυπτίων, χάρισε στους «Φαραώ» μία εντυπωσιακή ανατροπή και νίκη με 3-1 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία (την πρώτη τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026 και τους οδήγησε στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς.

Στο πρώτο 20λεπτο η Νέα Ζηλανδία κυριάρχησε στο «BC Place» του Βανκούβερ, έχοντας δύο ευκαιρίες (7’ Σινγκ άουτ, 14’ Τζαστ απόκρουση Σομπεΐρ) κι ένα γκολ με τον Φιν Σούρμαν (καρφωτή κεφαλιά) στο 15’ για το 1-0.

Η Αίγυπτος ισορρόπησε την κατάσταση μετά το ημίωρο, πίεσε με τις προσπάθειες των Σαλάχ (35’, 46’), Ασούρ (45’+1’) κι εντέλει ισοφάρισε στο 58’ με καρφωτή κεφαλιά του Ζίκο έπειτα από σέντρα του Χανί. Οι Αιγύπτιοι πήραν... φωτιά και στο 67’ έφτασαν στην ολική ανατροπή με ένα υπέροχο τέρμα του ηγέτη τους Μο Σαλάχ.

Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε απ’ την υπέροχη κεφαλιά του Τρεζεγκέ στο 82’ (έξι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα) έπειτα από ασίστ του Σαλάχ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ των Αιγυπτίων.

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Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (86’ Μπάιντον), Σούρμαν, Μπόξαλ, Κακάτσε (76’ Ράνταλ), Μπελ, Στάμενιτς, ΜακΚόουατ (66’ Ολντ), Σινγκ (76’ Τόμας), Τζαστ (86’ Ντε Βρις), Γουντ.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χοσάμ Χασάν): Σομπεΐρ, Χανί, Ιμπραχίμ, Φατί (41’ λ.τρ. Ραμπιά), Φατούχ, Ατιά, Λασίν, Ζίκο (76’ Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ (85’ Ζίζο), Ασουρ (85’ Αμπντελμαγκίντ), Μαρμούς (76’ Τρεζεγκέ).

MVP δεν θα μπορούσε να είναι... άλλος από τον ηγέτη και κορυφαίο ποδοσφαιριστή των «Φαραώ», Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο πρώην άσος της Λίβερπουλ είχε ένα γκολ (αυτή της ανατροπής στο 67’) και μία ασίστ προς τον Τρεζεγκέ στο 82’ κι άφησε το «αποτύπωμά» του στην πρώτη νίκη της Αιγύπτου σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Είναι μια σπουδαία επιτυχία για όλους τους παίκτες», δήλωσε ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα. «Είναι μια μεγάλη, μία εκπληκτική νίκη. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Τα επόμενα χρόνια όλοι θα θυμούνται ότι αυτή ήταν μία από τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας μας. Είχαμε την αίσθηση ότι αγωνιζόμασταν στην έδρα μας, στην Αίγυπτο. Είναι μια σπουδαία νίκη και η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική»

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