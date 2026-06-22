Ο Αιμίλιος Χειλάκης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου ο Αιμίλιος Χειλάκης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ο γνωστός ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης εστίασε στη σχέση του με την επίσης ηθοποιό, Αθηνά Μαξίμου και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν ως ζευγάρι ύστερα από 22 χρόνια κοινής πορείας στη ζωή.

Παράλληλα, μίλησε για τον χαρακτήρα του και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να θαυμάζει τους ανθρώπους, ωστόσο δεν δίστασε να αναφέρει ότι ηθοποιούς που θαύμαζε νεότερος τους «απομυθοποίησε» όταν τους γνώρισε προσωπικά.

Όσα ανέφερε ο Αιμίλιος Χειλάκης

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά είναι λογικό όταν υπάρχει θαυμασμός να υπάρχει και υπερβολή στον τρόπο εκδήλωσης αυτού: «Δεν μπορούμε να θαυμάσουμε χωρίς να υπερβάλουμε… Όσο αρχίζεις να θαυμάζεις τόσο καλύτερα καταλαβαίνεις τί θέλεις, τι επιθυμείς και ποιος τείνεις να γίνεις και εσύ. Έχω θαυμάσει συναδέλφους, νέα παιδιά, έχω θαυμάσει τον Γιάννη (σ.σ. Μπέζο) και τον Βλαδίμηρο (σ.σ Κυριακίδη), δεν ντρέπομαι να το πω», δήλωσε.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το ποιος ήταν ο ηθοποιός που θαύμαζε όσο ήταν νεότερος, ωστόσο αρνήθηκε να αναφέρει τα ονόματά τους. Όπως εξήγησε, ορισμένα πρόσωπα που είχαν κερδίσει τον θαυμασμό του, τον έχασαν όταν τους συναναστράφηκε λόγω συμπεριφοράς:

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«Θα σου πω για ποιον λόγο δεν θα σου πω. Γιατί τους γνώρισα αυτούς τους ηθοποιούς και έπαψα να τους θαυμάζω. Δεν έχω πάψει όμως να έχω την τάση να θαυμάζω, ακόμη και τη στιγμή που θα μου προδοθεί ο θαυμασμός. Δεν θα σου πω ονόματα. Τους θαύμαζα απίστευτα, τους γνώρισα και έπαψα να τους θαυμάζω. Αλλά έχω περάσει και από τα δύο στάδια…».

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Και εξήγησε: «Οι συμπεριφορές απογοητεύουν. Οι συμπεριφορές που είναι καταχρηστικές. Το καταχρηστικό του σπουδαίου ανθρώπου είναι χειρότερο…».

Μάλιστα, σε άλλο σημείο της συζήτησης αποποιήθηκε τον χαρακτηρισμό «αυθεντία», σημειώνοντας ότι μέχρι και σήμερα του αρέσει να θεωρεί τον εαυτό του μαθητή, ενώ πολλά μαθήματα τα έχει πάρει από νέα παιδιά στο χώρο του θεάτρου και της υποκριτικής.