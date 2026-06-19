Τα φετινά θέματα των Πανελληνίων 2026 σε Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο σύμφωνα με τους καθηγητές είχαν ιδιαίτερα αυξημένο βαθμό δυσκολίας και σχεδιαστική πολυπλοκότητα.

Αίσθηση προκαλεί η ανακοίνωση της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων για τα όσα συνέβησαν στο πλαίσιο της εξέτασης των Πανελληνίων 2026 στα Ειδικά Μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τα φετινά θέματα χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερα αυξημένο βαθμό δυσκολίας και σχεδιαστική πολυπλοκότητα, γεγονός που όπως υποστηρίζουν δεν ανταποκρίνεται στην προετοιμασία που παρέχεται στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά «Το προς σχεδίαση αντικείμενο που επιλέχθηκε (μηχανικός στίφτης) χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή και ανούσια πολυπλοκότητα. Η τοποθέτησή του σε καθοριστικό σημείο της σύνθεσης, σε συνδυασμό με τη στερούμενη δομής και σχεδιαστικής αξίας παράθεση των υπολοίπων αντικειμένων, δημιούργησε ένα θέμα με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας που έχει δοθεί ποτέ.»

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η απουσία των μαθημάτων Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου από το ωρολόγιο πρόγραμμα των Λυκείων από το 2020-2021 επιτείνει τις δυσκολίες για τους υποψηφίους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις συνθήκες εξέτασης σε ορισμένα εξεταστικά κέντρα, καθώς όπως καταγγέλλεται υπήρξαν οργανωτικές αδυναμίες, περιορισμένη υποστήριξη κατά την προετοιμασία των θεμάτων και προβλήματα στον φωτισμό των αιθουσών, τα οποία επηρέασαν τη διαδικασία. Οι καθηγητές εικαστικών υπογραμμίζουν ότι τα ζητήματα αυτά εντείνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες, καθώς πολλοί μαθητές αναγκάζονται να στραφούν στην ιδιωτική φροντιστηριακή εκπαίδευση για επαρκή προετοιμασία, με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Παράλληλα, ζητούν την επαναφορά των μαθημάτων Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γενικής Εκπαίδευσης, την αναβάθμιση της διδακτικής τους θέσης και τη διασφάλιση ενιαίων και κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής των εξετάσεων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Έντονη διαμαρτυρία για τα θέματα και τις συνθήκες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου

Αξιότιμε/-η κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, επανερχόμαστε σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης διαμαρτυρίας μας, προκειμένου να θέσουμε εκ νέου υπόψη σας το σοβαρό ζήτημα της συνεχιζόμενης απουσίας των μαθημάτων του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου από το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γενικής Εκπαίδευσης (από το σχολικό έτος 2020-2021). Τα θέματα που επιλέχθηκαν για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις όχι μόνο επιβεβαιώνουν το δίκαιο των αιτημάτων μας, αλλά αναδεικνύουν και τη δυσαναλογία ανάμεσα στις απαιτήσεις των εξετάσεων και την παρεχόμενη δημόσια εκπαίδευση, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τους υποψηφίους. Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε τα εξής κρίσιμα προβλήματα:

1. Υπερβολική και μη δικαιολογημένη δυσκολία θεμάτων: Το προς σχεδίαση αντικείμενο που επιλέχθηκε (μηχανικός στίφτης) χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή και ανούσια πολυπλοκότητα. Η τοποθέτησή του σε καθοριστικό σημείο της σύνθεσης, σε συνδυασμό με τη στερούμενη δομής και σχεδιαστικής αξίας παράθεση των υπολοίπων αντικειμένων, δημιούργησε ένα θέμα με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας που έχει δοθεί ποτέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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2. Σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις στα Εξεταστικά Κέντρα: Παρατηρήθηκαν σημαντικές δυσλειτουργίες στη διαδικασία προετοιμασίας και διεξαγωγής. Ενδεικτικά, σε μεγάλο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας, μία και μόνο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών) κλήθηκε να στήσει όλες τις συνθέσεις χωρίς καμία υποστήριξη.

3. Ακατάλληλες συνθήκες εξέτασης: Σύμφωνα με καταγγελίες υποψηφίων και επιβεβαιώσεις επιτηρητών, ο φωτισμός σε πολλά εξεταστικά κέντρα ήταν εντελώς ακατάλληλος για τις ανάγκες σχεδιαστικού μαθήματος, επηρεάζοντας άμεσα την απόδοση των μαθητών.

Οι παραπάνω παράγοντες καθιστούν την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εξαιρετικά δυσχερή για τους μαθητές που βασίζονται αποκλειστικά στο δημόσιο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό, η πολιτεία ουσιαστικά αποποιείται την ευθύνη παροχής της απαραίτητης σχεδιαστικής γνώσης, οδηγώντας αναγκαστικά τους υποψηφίους στην ιδιωτική παραπαιδεία και στα μεγάλα φροντιστήρια, τα οποία αποκτούν το αποκλειστικό προνόμιο προετοιμασίας με το ανάλογο οικονομικό κόστος για τις οικογένειες. Η συστηματική αποκοπή των νέων από τις ουσιαστικές αξίες της παιδείας και των τεχνών έχει ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς η απουσία αισθητικής και ανθρωπιστικής παιδείας συνδέεται έμμεσα με την κρίση αξιών και την έξαρση της νεανικής παραβατικότητας που παρατηρείται στην εποχή μας.

Ως λειτουργοί της τέχνης και της εκπαίδευσης, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας του Σχεδίου για την ψυχοσυναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ένα δημόσιο σχολείο που θα παρέχει ουσιαστική παιδεία. Κατόπιν των ανωτέρω, αιτούμαστε:

* Την άμεση επαναφορά των μαθημάτων του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Λυκείων.

* Την ορθολογική επιλογή θεμάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, συμβατών με τις δυνατότητες προετοιμασίας των μαθητών.

* Την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών συνθηκών (φωτισμός, υποστήριξη εκπαιδευτικών) σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.

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