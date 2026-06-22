Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής επιστρέφει στις ΗΠΑ, για να συνεχίσει στο Μουντιάλ 2026.

Ο Τζέρεμι Ντόκου άφησε, για λίγο, το Μουντιάλ 2026, προκειμένου να επιστρέψει στο Λονδίνο ώστε να είναι στο πλευρό της συζύγου, στη γέννηση του πρώτου τους παιδιού.

Στο μεταξύ, οργή έχει προκαλέσει το σχόλιο Γαλλίδας δημοσιογράφου, η οποία επέκρινε τον Βέλγο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Σίτι, επειδή ήθελε να ζήσει από κοντά τη γέννηση του γιου του, η οποία μεταξύ άλλων χαρακτήρισε «αηδιαστική στιγμή» τον τοκετό.

Μουντιάλ 2026: Ο Ντόκου θα είναι στο Σιάτλ το βράδυ της Τρίτης

H εθνική ομάδα του Βελγίου ανακοίνωσε στα social media τα ευχάριστα νέα για την οικογένεια του Τζέρεμι Ντόκου. Ο 24χρονος έφυγε από τις ΗΠΑ, συνοδεία ενός εκ των γιατρών της ομάδας, πήγε στο Λονδίνο και το βράδυ της Τρίτης θα βρίσκεται στο Σιάτλ, ενόψει του επόμενου ματς του Βελγίου, κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, στους ομίλους του Μουντιάλ 2026.

«Συγχαρητήρια στον Τζέρεμι Ντόκου και την οικογένειά του για τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού. Με άδεια και συνοδευόμενος από έναν εκ των γιατρών της ομάδας, ο Τζέρεμι ταξίδεψε στο Λονδίνο προκειμένου να είναι με τη σύζυγό του σε αυτή τη μοναδική στιγμή. Ο Τζέρεμι θα ενταχθεί ξανά στην ομάδα αύριο το βράδυ, στο Σιάτλ, καθώς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το επόμενο ματς, απέναντι στη Νέα Ζηλανδία», ανέφερε η ανάρτηση της εθνικής ομάδας του Βελγίου.

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Το σχόλιο της δημοσιογράφου που προκάλεσε αντιδράσεις

Αναφερόμενη στην περίπτωση του Τζέρεμι Ντόκου και το γεγονός ότι είχε δηλώσει πως ήθελε να ζήσει από κοντά τη γέννηση του γιου του, μια Γαλλίδα δημοσιογράφος έκανε σχόλιο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η Φρανς Πιερό, μιλώντας στην εκπομπή «L’Équipe de Choc» την Παρασκευή έφτασε στο σημείο να περιγράψει τον τοκετό ως «μία αηδιαστική στιγμή» στην οποία «ο πατέρας είναι εντελώς περιττός».

Δεν σταμάτησε εκεί. «Υπάρχουν εκατοντάδες ποδοσφαιριστές που θα σκότωναν για να είναι στη θέση σου», είπε απευθυνόμενη στον Ντόκου και επέκρινε τον ποδοσφαιριστή για τις προτεραιότητες που έχει, λέγοντας: «Ζει ένα παιδικό όνειρο. Μπορεί να μην ξανασυμβεί στη ζωή σου».

Η L’Equipe επέκρινε τις δηλώσεις της δημοσιογράφου, τονίζοντας ότι απέχουν μακράν των αξιών του Μέσου και ζήτησε συγγνώμη στον Βέλγο ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο της Πιερό επειδή είχε δηλώσει ότι κανένας πατέρας δεν θέλει να χάσει τη γέννηση του παιδιού του.

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Μουντιάλ 2026: «Σαν τους μονομάχους στο Κολοσσαίο»

Πολλοί έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Τζέρεμι Ντόκου, καταδικάζοντας τα λεγόμενα της Γαλλίδας δημοσιογράφου.

«Είναι ευλογία το να καλωσορίσεις το παιδί σου στον κόσμο. Κάποια το χαρακτήρισε αηδιαστικό. Αρχικά, δεν είναι τρόπος αυτός να χαρακτηρίσεις έναν τοκετό. Έχει κάθε δικαίωμα να βρίσκεται εκεί», δήλωσε ο Άγγλος διεθνής Όλι Γουάτκινς.

Οι απαιτήσεις από τους παίκτες δεν πρέπει να είναι σε βάρος θεμελιωδών οικογενειακών στιγμών, σχολίασε εκπρόσωπος της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών. «Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά πιστεύουμε ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να έχουν υποστήριξη στην ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα σημαντικά γεγονότα της ζωής. Το να υποστηρίζονται οι παίκτες ως άνθρωποι, όχι μόνο ως αθλητές, είναι σημαντικό κομμάτι για τη δημιουργία ενός υγιούς επαγγελματικού εργασιακού περιβάλλοντος», πρόσθεσε.

Χαρακτηριστικό το σχόλιο και της βρετανικής οργάνωσης «Fatherhood Institute». «Με κάνει να σκέφτομαι τους μονομάχους στο Κολοσσαίο. Θέλουμε αυτοί οι άνδρες να είναι ηρωικές φιγούρες που υπάρχουν για τη διασκέδασή μας. Πληρώνονται πολλά χρήματα, όμως υπάρχουν κάποια πράγματα που αξίζουν πολύ περισσότερο», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης, Τζέρεμι Ντέιβις, μιλώντας στο BBC.