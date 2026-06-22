Η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια ψηφιοποίησης κρίσιμων λειτουργιών του Δημοσίου, αξιοποιώντας και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Την ανάγκη η Ελλάδα και η Ευρώπη να προχωρήσουν σε μια «επανάσταση παραγωγικότητας», αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της τεχνολογικής καινοτομίας, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ημερίδα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με θέμα «The Next Gen Audit: Innovation, Quality, and AI».

Ο υπουργός στάθηκε στον κρίσιμο ρόλο των ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων, τονίζοντας ότι αποτελούν «φρουρούς της αξιοπιστίας» σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται τόσο ο όγκος όσο και η πολυπλοκότητα των δεδομένων. Όπως ανέφερε, η εμπιστοσύνη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη οικονομικών και επενδυτικών αποφάσεων, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης στοιχείων, εφόσον αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο.

Αναφερόμενος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα κάλυψε τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό μέρος της απόστασης που τη χώριζε από τις προηγμένες ψηφιακά χώρες, με αιχμή το gov.gr και τις χιλιάδες ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρονται πλέον σε πολίτες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια ψηφιοποίησης κρίσιμων λειτουργιών του Δημοσίου, αξιοποιώντας και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επενδύσεις, εξαγωγές, καινοτομία

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η νέα πρόκληση αφορά πλέον την τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία συνδέεται άμεσα με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ραγδαίες αλλαγές που αυτή επιφέρει στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη υστερεί σε επίπεδο παραγωγικότητας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ και η Ελλάδα, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να έχει περιθώρια βελτίωσης σε τομείς όπως οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και η καινοτομία.

Παράλληλα, τόνισε ότι η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης και λογοδοσίας, επισημαίνοντας πως οι ελεγκτές παραμένουν αναντικατάστατοι, καθώς φέρουν την ηθική και νομική ευθύνη των αποφάσεων και των υπογραφών τους. «Δεν θα ζητηθούν ποτέ εξηγήσεις από ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, αλλά από τον ελεγκτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε τη στήριξη της κυβέρνησης στο έργο των ελεγκτικών εταιρειών, υπογραμμίζοντας ότι η ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών συνδέεται άμεσα με την αξιοπιστία της χώρας και την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων. Όπως σημείωσε, η ελληνική επενδυτική ταυτότητα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το επίπεδο διαφάνειας, λογοδοσίας και εμπιστοσύνης που διασφαλίζει ο ελεγκτικός κλάδος.