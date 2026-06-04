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Ως «απλουστευτική προσέγγιση» χαρακτήρισε ο Παναγιώτης Δουδωνής τα περί «συμφωνίας» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο επίμαχος διάλογος τον διαψεύδει.

«Δεν έχω μιλήσει για μυστική συμφωνία», είπε σήμερα ο Παναγιώτης Δουδωνής, όταν ο Νίκος Στραβελάκης τού ζήτησε να εξηγήσει τα όσα είπε τις προάλλες στον Αθήνα 9.84, περί συμφωνίας μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι μια απλουστευτική προσέγγιση, γι’ αυτό που είπα, που μίλησα για υπόρρητη, non expressis verbis (όχι με σαφή λόγια). Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει την απλούστατη παραδοχή ότι ευνοεί τον κ. Μητσοτάκη ο κ. Τσίπρας», είπε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια να μαζέψει τη –στα όρια της συνωμοσιολογίας– δήλωσή του.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 10:27’’ του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj0528k6evqh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δυστυχώς για τον ίδιο, υπάρχει στο YouTube η συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό.

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Ο διάλογος είναι ο εξής:

Παναγιώτης Δουδωνής: «Ο κ. Τσίπρας είναι σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη. Ως εκ τούτου…»

Δημήτρης Κουκλουμπέρης: «Λέτε σύμμαχος, όχι ότι έχουν συμφωνήσει, ότι εξυπηρετεί ο ένας τον άλλον».

Παναγιώτης Δουδωνής: «Εγώ λέω ότι έχουν συμφωνήσει».

Δημήτρης Κουκλουμπέρης: «Ότι έχουν συμφωνήσει;»

Παναγιώτης Δουδωνής: «Βεβαίως, δηλαδή η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας, δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Υπόγειας; Υπόρρητης; Ρητής; Expressis verbis; Non expressis verbis; Αυτά θα τα κρίνει η ιστορία».

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα στο 4.05’’ του βίντεο:

{https://youtu.be/4aX-YhojSHc?si=yuIVjpStisnBL9_I&t=245}