Στα χέρια του προέδρου θα βρεθεί σύντομα η «καυτή πατάτα» για το πώς θα πρέπει το κόμμα να κινηθεί από εδώ και πέρα. Παύλος Πολάκης, Νίκο Παππά και τα στελέχη που βρίσκονται κοντά τους, έχουν ως ορίζοντα την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.

Να διαχειριστεί τις διαφορετικές γραμμές που εκφράζουν δημόσια και ανοιχτά, πλέον, τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το μέλλον του κόμματος, θα κληθεί τις επόμενες ημέρες ο Σωκράτης Φάμελλος.

Από την άλλη πλευρά, Κώστας Ζαχαριάδης, Στέργιος Καλπάκης και άλλοι κορυφαίοι, θέτουν επί τάπητος το ζήτημα της ανασύνθεσης του χώρου της «κυβερνώσας Αριστεράς», προφανώς με τον Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Πολάκης – Παππάς με το βλέμμα στην αυτόνομη κάθοδο

Με τον πολιτικό χρόνο να «πυκνώνει», είναι σαφές ότι όλες οι δυνάμεις της ευρύτερης Κεντροαριστεράς θα πρέπει να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Και σε σχετικά σύντομο χρόνο. Άλλωστε, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές όλο και «αναζωπυρώνονται», παρά τις διαψεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται υπό καθεστώς πίεσης και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Και αυτό κυρίως γιατί όλοι στον προοδευτικό χώρο αναμένουν την επισημοποίηση της ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Παύλος Πολάκης και η ομάδα του, αλλά και ο Νίκος Παππάς, ζητούν από τα στελέχη του κόμματος να ληφθούν καθαρές λύσεις εδώ και τώρα.

Έτσι, δεν προκαλεί καμία εντύπωση το κείμενο «Πολιτικού Σχεδιασμού» που απέστειλε στα στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τρύφωνας Αλεξιάδης – που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον χανιώτη βουλευτή. Μάλιστα, η πρόταση αναφέρει πως έχει βάση σε σχετική δημόσια αρθρογραφία του Νίκου Παππά – δείγμα ότι η πλευρά Πολάκη-Παππά, βρίσκεται σε συντονισμό.

Μέσω αυτού του κειμένου, ο κ.Αλεξιάδης ζητάει να σταλεί πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις για τη δημιουργία, αρχικά, εκλογικής συμμαχίας. Η πρόσκληση, συνεχίζει το κείμενο, θα πρέπει να είναι σαφής και με χρονικό ορίζοντα - το πολύ δύο μήνες. Και κάπως έτσι, να προχωρήσει η όλη διαδικασία «με όσους θέλουν και μπορούν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Ωστόσο, αυτή η πρόταση έχει αντικειμενικές δυσκολίες. Αρχικά, το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει ότι θα πορευτεί αυτόνομα – απόφαση που αναμένεται να επιβεβαιώσει εκ νέου το Συνέδριο του. Ως εκ τούτου, η πρόταση προς τη Χαριλάου Τρικούπη θα πέσει στο κενό.

Παράλληλα, η πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς έχει καταστήσει σαφές πως η υπόθεση του «Λαϊκού Μετώπου» αλλά ελληνικά έχει τελειώσει προ πολλού, ενώ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει χαρακτηρίσει «καρικατούρα» μια συνεργασία μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με δεδομένο ότι σύντομα θα υπάρξουν σημαντικότατες εξελίξεις και στην Πατησίων, τότε είναι δεδομένο ότι μια πιθανή τέτοια πρόσκληση από την Κουμουνδούρου, θα μείνει στο «διαβάστηκε».

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, καθίσταται ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει συμμάχους. Επομένως, θα πρέπει να αναζητήσει κατά τον Τρύφωνα Αλεξιάδη έναν άλλο δρόμο. Εκείνον της αυτόνομης καθόδου.

«Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια δε θα μας οδηγήσει σε αδράνεια, διάλυση ή σε σχεδιασμούς που δεν υπηρετούν το ιστορικό ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρεται στο κείμενο, το οποίο κλείνει με την ιστορική φράση του Ανδρέα Παπανδρέου (που αφορούσε βεβαίως το ΠΑΣΟΚ), ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δε χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια».

Με στόχο την ανασύνθεση και μαζί με τον Τσίπρα

Η φράση αυτή του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, είχε -εν μέρει- χρησιμοποιηθεί και από τον Παύλο Πολάκη, στην πρόσφατη συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Στέργιος Καλπάκης, σε συνέντευξη του στην «Αυγή της Κυριακής», πως ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν απομονώνεται και δεν περιχαρακώνεται», μπορεί να εκληφθεί κάλλιστα ως απάντηση του γραμματέα του κόμματος προς τον χανιώτη βουλευτή.

Επίσης, προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι στο κείμενο Αλεξιάδη δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Για την συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν νοείται οποιαδήποτε συζήτηση για την ανασύνθεση του χώρου, χωρίς την ηγετική παρουσία του πρώην πρωθυπουργού. Επίσης, θεωρούν τελειωμένη και τη συζήτηση των εκλογικών συνεργασιών, με δεδομένη την άρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Εκτός του Στ.Καλπάκη, το έκανε ξεκάθαρο και ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκφράζοντας στην πραγματικότητα σχεδόν ολόκληρη την Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά και την πλειοψηφία μέσα στα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος.

Η «καυτή πατάτα» στα χέρια του Φάμελλου

Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο, η Κεντρική του Επιτροπή. Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, το μέλλον του κόμματος θα αποτελέσει το βασικό θέμα συζήτησης στα δύο όργανα, ανεξάρτητα της επίσημης ημερήσιας διάταξης.

Και για όλα αυτά θα πρέπει να τοποθετηθεί ο Σωκράτης Φάμελλος, που βρίσκεται αντιμέτωπος με τις δύο αυτές απόψεις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει με την εισήγηση του, να δείξει προς μια κατεύθυνση. Η γραμμή της συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων, δεν οδηγεί κάπου. Απλά, «κλωτσάει» παρακάτω το «τενεκεδάκι».

Η «καυτή πατάτα», θα βρεθεί σύντομα στα χέρια του. Και τα περιθώρια των ελιγμών, έχουν πλέον ελαχιστοποιηθεί.