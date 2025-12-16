Πρωτοφανή επίθεση στον συνυποψήφιό του που δικαίως ζητά μέτρα από την ηγεσία.

Αρχικά έκανε άνω κάτω το ΠΑΣΟΚ τασσόμενος υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο όπως είπε βλέπει με ενδιαφέρον.

Μετά ο Π. Παρασκευαΐδης το τερμάτησε, εξαπολύοντας (Παραπολιτικά 90,1) οξύτατη επίθεση στον συνυποψήφιό του Παναγιώτη Δουδωνή, κάτι που ίσως δεν το έχει κάνει υποψήφιος από άλλο κόμμα. Και δικαίως θα ήθελε από την ηγεσία να λάβει θέση επί αυτών.

Διαβάστε τι είπε ο βουλευτής Λέσβου:

ΔΗΜ: (...) Κάποιοι εδώ στην Αθήνα λένε ότι βάζουν άλλους για να μην βγει ο Παρασκευαϊδης βουλευτής

Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ: Ότι θα βγω εγώ βουλευτής αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.

ΔΗΜ: Δεν σας ανησυχεί ο κ. Δουδωνής για παράδειγμα;

Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ: Τον κ. Δουδωνή δεν τον ξέρει ο κόσμος, δεν έχει ζήσει ούτε μια μέρα στην Μυτιλήνη απλώς ο πατέρας του ήταν από την Μυτιλήνη και τώρα έρχεται «αλεξιπτωτιστής» γιατί έτσι τον θέλει ο πρόεδρος, δεν ξέρω ποιοι τον θέλουν. Θα δώσουμε τη μάχη πατριωτικά και όμορφα αλλά ένας όταν δεν ζει τα προβλήματα του τόπου δεν μπορεί ούτε να τα εκφράσει ούτε να βοηθήσει. Εμείς γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε στα χωράφια μας, δουλεύουμε, προσφέρουμε. Μια μέρα προσφοράς που έχει δουλέψει στην Μυτιλήνη, πότε έχει ψηφίσει στην Μυτιλήνη; Να τα λέμε κι αυτά επειδή με προκαλέσατε. Ας τον κατεβάσουν δεν έχω κανένα πρόβλημα, εγώ το πρότεινα κιόλας λέω να κατέβεις θα σε βοηθήσω κι από πάνω.

ΔΗΜ: Να τον βοηθήσετε γιατί για να χάσετε;

Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ: Μπορεί να φέρει ορισμένους που δεν θα μας ψήφιζαν εμάς οπότε δεν είμαστε αντίθετοι στην κάθοδό του αλλά πρέπει να ληφθούν από το κόμμα όλα αυτά υπόψη. Ύστερα δεν πρέπει να βγαίνει και να λέει «εγώ θα είμαι στο ψηφοδέλτιο» τη στιγμή που δεν το ξέρουν οι άλλοι πέντε δηλαδή στο τέλος θα βάλουμε δυο γλάστρες; Ή πρέπει να ανακοινωθούν και οι πέντε τώρα υποψήφιοι στη Λέσβο, δεν πρέπει να βγαίνει ένας και να λέει «εγώ θα είμαι υποψήφιος, είμαι κοντά στον πρόεδρο και θα πάρω υπουργείο και θα κάνω και τέτοια που διαχέονται. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, αυτά διαλύουν, αποσυνθέτουν το κόμμα και δεν το ενώνουν, πρέπει να πηγαίνουμε δημοκρατικά. Το κόμμα πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά «ελάτε θα είστε αυτοί οι πέντε που θα κατεβείτε, κάντε τις προτάσεις σας κι από εκεί και πέρα ξεκινήστε από τώρα αν θέλετε». Αυτά που γίνονται δεν μας αρέσουν κι εμάς, αυτές οι τρικλοποδιές κλπ που λένε ότι μου βάζουν για να προωθήσουν τον Δουδωνή ας το κάνουν, ο κόσμος με ξέρει από παιδί. Εγώ δουλεύω ακόμα και προσφέρω στη Μυτιλήνη, άλλοι δεν έχουν ούτε ένσημο ούτε κεραμίδι στη Μυτιλήνη που θέλουν να κατέβουν.

ΥΓ: Τι θα πράξει η Χαριλάου Τρικούπη;

Τ.Τε.