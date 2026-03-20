Απέσπασε ακόμα Platinum Award στον πυλώνα Digital Banking για την υπηρεσία IRIS Payments και πέντε Gold Awards.

Με την κορυφαία διάκριση Digital Banking Technology Provider of the Year, καθώς και έξι ακόμη βραβεία – πέντε χρυσά και ένα platinum - η ΔΙΑΣ ξεχώρισε στα Digital Finance Awards 2026. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει την καθοριστική συμβολή της ΔΙΑΣ στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ασφαλούς και αξιόπιστου οικοσυστήματος πληρωμών.

Δήλωση της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΔΙΑΣ, Σταυρούλας Καμπουρίδου:

«Οι φετινές διακρίσεις αναδεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο της ΔΙΑΣ ως βασική υποδομή πληρωμών για την ελληνική οικονομία. Με συνέπεια και σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες, εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ασφαλείς, γρήγορες και απλές συναλλαγές για όλους. Τέτοιες βραβεύσεις αναδεικνύουν τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται και ενισχύουν τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση.»

Οι διακρίσεις της ΔΙΑΣ στα Digital Finance Awards 2026

Πέραν της ανάδειξής της σε Digital Banking Technology Provider of the Year, η ΔΙΑΣ απέσπασε Platinum Award στον πυλώνα Digital Banking για την υπηρεσία IRIS Payments, όπως και πέντε Gold Awards στις ακόλουθες κατηγορίες:

Best Digital Product για την υπηρεσία IRIS Payments

Best Digital Product για την υπηρεσία RF/QR Payments

Best Digital Payments & Instant Transactions για την υπηρεσία IRIS Payments

Best RegTech & Compliance Automation για την υπηρεσία Verification of Payee (VoP)

Best Paytech Solution για την υπηρεσία IRIS Payments

Τα Digital Finance Awards 2026 διοργανώθηκαν για άλλη μία χρονιά από την Boussias.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα μέσω των social media της ΔΙΑΣ: LinkedIn & Instagram.