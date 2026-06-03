Με το Μάλι παίζει το Ιράν την Πέμπτη, στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για το Μουντιάλ 2026.

Το Ιράν θα παίξει κεκλεισμένων των θυρών το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για το Μουντιάλ 2026, πριν από την αναχώρηση της ομάδας από την Τουρκία για το Μεξικό, το Σάββατο.

Παρότι ήταν από τις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στο φετινό Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η συμμετοχή του Ιράν υπήρξε αμφίβολη, λόγω του πολέμου. Τελικά, η ιρανική ομάδα- που θα παίξει τα τρία ματς των ομίλων επί αμερικανικού εδάφους- θα καταλύσει στο Μεξικό και όχι στην Αριζόνα, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Αύριο, Πέμπτη, το Ιράν θα αντιμετωπίσει το Μάλι στην Αττάλεια, στο τελευταίο φιλικό ματς πριν το Μουντιάλ 2026. «Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής ομάδας του Ιράν με το Μάλι και σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του ομοσπονδιακού προπονητή, το αυριανό ματς με το Μάλι θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς παρουσία των ΜΜΕ», ανέφερε ανακοίνωση της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου του Ιράν.

Το πρώτο ματς του Ιράν για τους ομίλους του Μουντιάλ 2026 είναι κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, στις 15 Ιουνίου. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες, όπως και εκείνη κόντρα στο Βέλγιο, ενώ το Ιράν θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στο Σιάτλ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είπε την Τρίτη πως η Ουάσινγκτον δεν έχει πρόβλημα με την είσοδο της ιρανικής ομάδας στις ΗΠΑ, αλλά δεν θα επιτρέψει να τη συνοδεύσουν αξιωματούχοι που σχετίζονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

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«Δεν θα επιτρέψουμε να ενσωματώσουν στην αποστολή τους ένα μάτσο άτομα που ξέρουμε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό και συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης ή πράγματα αυτού του είδους. Οπότε θα το παρακολουθούμε αυτό στενά», επεσήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, κατά την ακρόαση σε επιτροπή του Κογκρέσου.

Πηγή: Reuters