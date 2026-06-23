Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες της ημέρας, κλείνοντας στις 2.822,97 μονάδες με πτώση 2,18%.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, εναρμονιζόμενο με το διεθνές κλίμα. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,13% στις 2.472,77 μονάδες. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 482,82 εκατ. ευρώ, με τις προσυμφωνημένες συναλλαγές να φθάνουν τα 227 εκατ. ευρώ. Ξεχώρισαν το placement της Cenergy ύψους 152,46 εκατ. ευρώ και τα πακέτα στη ΔΕΗ αξίας 62,6 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας συγκεντρώθηκε σε τράπεζες, Cenergy και ΔΕΗ, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 80% του ημερήσιου τζίρου. Στο σύνολο της αγοράς, 41 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 92 υποχώρησαν και 68 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες της ημέρας, κλείνοντας στις 2.822,97 μονάδες με πτώση 2,18%. Ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 1,28% στις 6.277,46 μονάδες. Η μεσαία κεφαλαιοποίηση κινήθηκε ηπιότερα χαμηλότερα, με τον FTSEM να διαμορφώνεται στις 3.179,25 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,34%.

Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Cenergy κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, κλείνοντας στα 24,16 ευρώ με πτώση 7,79%, ενώ η Βιοχάλκο υποχώρησε κατά 2,29% στα 21,35 ευρώ και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά 2,1% στα 5,60 ευρώ. Η Helleniq Energy έχασε 3,37%, η Πειραιώς 2,7%, η Alpha Bank 2,7%, η Eurobank 2,42% και η Εθνική Τράπεζα 1,27%. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Τιτάν (-2,23%), η Optima Bank (-2,8%), η Credia (-2,44%) και η Τράπεζα Κύπρου (-1,9%). Αντίθετα, από τις μετοχές που κινήθηκαν ανοδικά ξεχώρισε η ΑΚΤΟΡ με άνοδο 3,05% στα 12,84 ευρώ, προσφέροντας σημαντικές στηρίξεις στον Γενικό Δείκτη. Η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε κατά 1,71% στα 53,50 ευρώ, ενώ θετικό πρόσημο εμφάνισαν επίσης η Allwyn (+0,7%) και η Metlen (+0,52%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot κατέγραψε άνοδο 1,33% στα 1,21 ευρώ, η Austriacard ενισχύθηκε κατά 0,72% και η Κρι Κρι κατά 0,35%. Αντίθετα, ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε κατά 1,19%, ενώ οι ΑΒΑΞ και Φουρλής σημείωσαν απώλειες άνω του 2%.