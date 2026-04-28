Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα Τρίτη ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.