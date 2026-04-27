Ιδιωτικό τσάι παραθέτει το ζεύγος Τραμπ στον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Στον Λευκό Οίκο έφτασαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, όπου τους υποδέχθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, στην έναρξη της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιούν στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η Μελάνια Τραμπ βγήκαν από τον Λευκό Οίκο, όπου είχε στρωθεί κόκκινο χαλί, προκειμένου να υποδεχθούν τους μονάρχες. Ο Ντόναλντ Τραμπ αντάλλαξε θερμή χειραψία με τον βασιλιά Κάρολο και στη συνέχεια με τη βασίλισσα Καμίλα. Η Πρώτη Κυρία επίσης έδωσε το χέρι της στον μονάρχη, ο οποίος την ασπάστηκε.

Αμέσως μετά, οι τέσσερις πόζαραν για τους φωτορεπόρτερ, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος αντάλλασσε μερικές κουβέντες με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά τα μικρόφωνα δεν «έπιασαν» τι έλεγαν. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, Βρετανοί αξιωματούχοι πίεσαν προκειμένου οι συναντήσεις του μονάρχη με τον Τραμπ να γίνουν χωρίς κάμερες, προκειμένου να αποφευχθεί να καταγραφεί μια ενδεχόμενη στιγμή έντασης.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2048861648534802706}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, οι τέσσερις μπήκαν στον Λευκό Οίκο, όπου το προεδρικό ζεύγος θα παραθέσει στους μονάρχες ιδιωτικό τσάι. Επίσης, θα τους ξεναγήσει στα μελίσσια του Λευκού Οίκου, που επεκτάθηκαν πρόσφατα.

{https://www.youtube.com/watch?v=RpB22lD2UoQ}

Νωρίτερα, το αεροσκάφος με το οποίο ταξίδεψαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα προσγειώθηκε στη στρατιωτική βάση Άντριους, στο Μέριλαντ. Εκεί τους υποδέχθηκαν η επικεφαλής πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, Μόνικα Κρόλι και ο πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Κρίστιαν Τέρνερ.

{https://www.youtube.com/shorts/K9nTYdb0ViI}

Η επίσημη επίσκεψη- η πρώτη μετά το ταξίδι της βασίλισσας Ελισάβετ το 2007- πραγματοποιείται στον απόηχο της εφόδου και των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου κι ενώ είναι τεταμένες οι σχέσεις του Λονδίνου με την Ουάσινγκτον.

Την Τρίτη, ο βασιλιάς Κάρολος θα μιλήσει στο Κογκρέσο και αργότερα θα παρατεθεί το δείπνο προς τιμήν του, στον Λευκό Οίκο. Την Τετάρτη θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, όπου θα επισκεφθεί το μνημείο για την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, μαζί με τον δήμαρχο Ζόχραν Μαμντάνι. Ανάμεσα στους σταθμούς της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου είναι και η Βιρτζίνια, όπου θα συναντηθεί με οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Φωτογραφίες: AP