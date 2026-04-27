Οι Βρετανοί πίεσαν να μην υπάρχουν κάμερες στη συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον Τραμπ.

Βρετανοί αξιωματούχοι πίεσαν προκειμένου να μην υπάρχουν κάμερες στις συναντήσεις του βασιλιά Καρόλου με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όλοι θυμούνται ακόμα τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Οβάλ γραφείο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Guardian, Βρετανοί αξιωματούχοι πίεσαν προκειμένου να μην υπάρχουν κάμερες στη συνάντηση του μονάρχη με τον ηγέτη των ΗΠΑ στο Οβάλ γραφείο, λόγω του φόβου να επαναληφθούν τα όσα συνέβησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Έτσι, ο βασιλιάς Κάρολος θα ποζάρει για τις κάμερες στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, αλλά δεν θα βιντεοσκοπηθεί να μιλά για κάτι ουσιαστικό, ανέφεραν στη βρετανική εφημερίδα πηγές που εμπλέκονται στην οργάνωση του ταξιδιού.

Υπουργοί ελπίζουν πως η επίσημη επίσκεψη του μονάρχη θα βοηθήσει να αποκατασταθεί η σχέση του Λονδίνου με την Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει με αντίποινα για την κριτική που έχουν ασκήσει για τον πόλεμο στο Ιράν τόσο ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, όσο και η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς. Τώρα, η κυβέρνηση ελπίζει πως ο βασιλιάς Κάρολος ίσως να μπορέσει να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να μην κάνει πιο επιθετικές δηλώσεις.

Μεταξύ άλλων, η υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, θα συνοδεύει τον μονάρχη στις συναντήσεις και διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι είναι έτοιμη να παρέμβει για να αντιμετωπίσει τυχόν αμήχανες στιγμές, αν χρειαστεί. «Είναι έτοιμη να αναλάβει δράση, ως ανθρώπινη ασπίδα για τον βασιλιά, εάν ο Τραμπ αρχίσει να επικρίνει τον Στάρμερ ή τη Βρετανία γενικότερα, όπως έχει την τάση να κάνει», ανέφερε η μία από τις πηγές του Guardian.

Ωστόσο, κυβερνητικοί παράγοντες επεσήμαναν τις διπλωματικές ικανότητες που διαθέτει ο μονάρχης. «Έχει εμπειρία δεκαετιών σε τέτοιου είδους ζητήματα, μεταξύ άλλων συναντώντας μερικούς αρκετά δύσκολους χαρακτήρες», επεσήμανε μία από τις πηγές. «Ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει και πιστεύω ότι θα είναι μια χαρά», συμπλήρωσε.

Από την άλλη, ο Τραμπ έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τη βασιλική οικογένεια και εκτιμάται ότι δεν θα ξεκινήσει καβγά δημοσίως, όταν φτάσει στην Ουάσινγκτον ο βασιλιάς Κάρολος, σήμερα.