Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αναμένεται να φτάσουν το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ουάσινγκτον), όπου θα τους υποδεχτεί ο Τραμπ και η πρώτη κυρία «για ένα ιδιωτικό τσάι», σύμφωνα με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα βρεθούν απόψε στις ΗΠΑ για μία 4ήμερη επίσημη κρατική επίσκεψη, με στάσεις στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κάρολος θα απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο.

Η επίσκεψη οργανώθηκε για να την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας και ο σχεδιασμός της άρχισε πολύ πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο στο Ιράν, που έχει επιβαρύνει σημαντικά τις σχέσεις ΗΠΑ - Βρετανίας, αλλά και την πρόσφατη απόπειρα κατά του Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που έχουν εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια.

Όμως ο Τραμπ έχει δείξει εδώ και καιρό μεγάλη συμπάθεια για τον βασιλιά Κάρολο και το ταξίδι θα μπορούσε να συμβάλει σε κάποιο βαθμό στην εξομάλυνση των πρόσφατων εντάσεων, σχολιάζουν οι NYTimes. Το ταξίδι θα διαρκέσει από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Γιατί επισκέπτεται τώρα τις ΗΠΑ ο βασιλιάς Κάρολος

Η επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιείται εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης, έχει ως στόχο να τιμήσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και να αναγνωρίσει τη μακροχρόνια σχέση τους και έχει χρονικά καθοριστεί για να σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας φέτος.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ χαρακτήρισε την επίσκεψη «μια ευκαιρία να αναγνωριστεί η κοινή ιστορία των δύο εθνών μας· το εύρος της οικονομικής, ασφαλιστικής και πολιτιστικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί από τότε· και οι βαθιές διαπροσωπικές σχέσεις που ενώνουν τις κοινότητες».

Μετά από τους πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσινγκτον στο δείπνο του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στο οποίο παρευρέθηκε ο Τραμπ, υπήρξαν συζητήσεις ωστόσο για να εξεταστεί «σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου το βράδυ μπορεί ή όχι να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης», ανέφερε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ σε ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, μέχρι το βράδυ της Κυριακής, το παλάτι επιβεβαίωσε ότι το ταξίδι θα προχωρήσει όπως είχε προγραμματιστεί, με το παλάτι να σημειώνει ότι ο βασιλιάς και η Καμίλα ήταν «πολύ ευγνώμονες» στους διοργανωτές και «ανυπομονούσαν να ξεκινήσει η επίσκεψη».

Ποια είναι η κατάσταση των σχέσεων μεταξύ Βρετανίας - ΗΠΑ

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων έχουν δει και καλύτερες μέρες. Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν, ο Τραμπ έχει κάνει μια σειρά από υποτιμητικά σχόλια για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και την κυβέρνησή του σχετικά με την άρνηση της Βρετανίας να συμμετάσχει στον πόλεμο.

Έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Στάρμερ «δεν είναι ο Ουίνστον Τσώρτσιλ», μεταξύ άλλων επικρίσεων προς τον Βρετανό ηγέτη. Λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη, ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ εξέταζαν σχέδια για να τιμωρήσουν τη Βρετανία, και την Ισπανία, για τις θέσεις τους στον πόλεμο, εμβαθύνοντας περαιτέρω το ρήγμα.

Ωστόσο, όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του BBC σε τηλεφωνική συνέντευξη για το αν η επίσκεψη του βασιλιά θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ των χωρών, είπε: «Απολύτως. Είναι φανταστικός. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Απολύτως η απάντηση είναι ναι. Τον γνωρίζω καλά, τον γνωρίζω χρόνια. Είναι ένας γενναίος άνθρωπος και είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Θα ήταν απολύτως θετική (η παρουσία του)».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό την αγάπη του για τη βρετανική βασιλική οικογένεια και φαίνεται να απολαμβάνει την μεγαλοπρέπεια και την τελετή που προσφέρει μια βασιλική επίσκεψη. Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση, ο Τραμπ έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social: «Ανυπομονώ να περάσω χρόνο με τον Βασιλιά, τον οποίο σέβομαι απεριόριστα. Θα είναι υπέροχα!».

Το πρόγραμμα του βασιλιά

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αναμένεται να φτάσουν το απόγευμα της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, όπου θα τους υποδεχτεί ο Τραμπ και η πρώτη κυρία «για ένα ιδιωτικό τσάι», σύμφωνα με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Θα παραστούν σε ένα πάρτι στον κήπο και σε μια τελετουργική στρατιωτική επιθεώρηση.

Την Τρίτη, ο βασιλιάς θα απευθύνει ομιλία σε κοινή σύνοδο του Κογκρέσου, μόλις η δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης θ ακάνει κάτι ανάλογο. Η μητέρα του η Βασίλισσα Ελισάβετ Β' είχε εκφωνήσει ομιλία στο Καπιτώλιο το 1991. Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο βασιλιάς Κάρολος θα παραστεί σε κρατικό συμπόσιο στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Τραμπ.

Την Τετάρτη, η βασιλική οικογένεια θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και θα τιμήσει τις ζωές που χάθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, ενόψει της 25ης επετείου των επιθέσεων. Θα επισκεφθούν επίσης ένα πρόγραμμα καθοδήγησης της κοινότητας και θα πραγματοποιήσουν μια εκδήλωση λογοτεχνίας στην πόλη, καθώς και θα παραστούν σε δεξίωση για το King's Trust.

Την Πέμπτη, ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να επισκεφθούν το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον και να παραστούν σε ένα πάρτι στη Βιρτζίνια για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής.

Ωστόσο, ο βασιλιάς δεν θα συναντηθεί με τα θύματα του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, παρά το αίτημα της βουλευτή Ρο Κάννα, Δημοκρατικής της Καλιφόρνια, να πραγματοποιήσει ιδιωτική ακρόαση μαζί τους. Η σχέση μεταξύ του Επστάιν και του αδελφού του βασιλιά, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, παλαιότερα γνωστού ως πρίγκιπα Άντριου, έχει πλήξει σημαντικά τη μοναρχία. Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, θύμα του Επστάιν είχε δηλώσει πως ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, εκλιπών δισεκατομμυριούχος την είχε αναγκάσει να κάνει σεξ με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου το 2001.

Ο Μαουντμπάτεν - Γουίντσορ αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με την Τζιουφρέ. Ο ιδίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο έρευνας για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μετά από αναφορές που υποδήλωναν ότι μπορεί να είχε μοιραστεί εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Επστάιν ενώ υπηρετούσε ως Βρετανός εμπορικός απεσταλμένος, αλλά δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Με πληροφορίες των NYTimes