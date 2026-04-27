Τις «υπηρεσίες» του Κώστα Σλούκα θα στερηθεί ο Παναθηναϊκός για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Την πόρτα του χειρουργείου αναμένεται να περάσει την Τρίτη (27/04) ο Κώστας Σλόυκας, προκειμένου να υποβληθεί σε καθαρισμό στον έξω μηνίσκο του αριστερού γόνατου.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου, σοκάροντας τους «πράσινους» μόλις ένα 24ωρο πριν την σειρά των play-off απέναντι στην Βαλένθια. Ο διεθνής γκαρντ αναμένεται να χειρουργηθεί στις 8 το πρωί, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αποκατάστασής του.

Η απουσία του Κώστα Σλούκα υπολογίζεται σε περίπου τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Την επέμβαση θα πραγματοποιήσει ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, ενώ στη διαδικασία θα συμμετάσχει και ο Δρ. Διονύσης Χίσσας (επικεφαλής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός).

Ο Κώστας Σλούκας θα κάνει «αγώνα δρόμου» για να προλάβει την συνέχεια της σεζόν, καθώς το «τριφύλλι» παλεύει για την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague, ενώ στον ορίζοντα είναι και οι τελικοί του πρωταθλήματος.