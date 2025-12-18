Μαθητές αρνούνται να μπουν στο μάθημα του καθηγητή τους γιατί τους κλειδώνει με το έτσι θέλω στην τάξη, αντιδράσεις και από γονείς.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον Βόλο περιστατικό σε γυμνάσιο της πόλης, όπου καθηγητής φέρεται να κλειδώνει την πόρτα της τάξης κατά τη διάρκεια του μαθήματός του, κρατώντας τους μαθητές εγκλωβισμένους μέσα στην αίθουσα.

Σύμφωνα με καταγγελίες μαθητών και γονέων στον taxydromos.gr, η πρακτική αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Όπως περιγράφεται, ο εκπαιδευτικός, μπαίνοντας στην τάξη, γυρνά το κλειδί στην πόρτα και την κρατά κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί η διδακτική ώρα. Μαθητές που αντέδρασαν και του ζήτησαν να ξεκλειδώσει την πόρτα, φέρονται να δέχθηκαν απειλές για απουσίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις βγήκαν εκτός αίθουσας μετά από έντονη αντιπαράθεση.

Το ζήτημα κορυφώθηκε όταν ομάδα μαθητών, που κατάφερε να βγει από την κλειδωμένη τάξη, ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου. Ο διευθυντής έσπευσε άμεσα στην αίθουσα, διαπιστώνοντας ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν άνοιγε, παρά το γεγονός ότι δήλωνε την ιδιότητά του και χτυπούσε επανειλημμένα. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο καθηγητής φέρεται αρχικά να αμφισβήτησε ακόμη και την ταυτότητα του διευθυντή, συνεχίζοντας να κρατά την πόρτα κλειστή. Όταν τελικά άνοιξε, φέρεται να δικαιολόγησε τη συμπεριφορά του λέγοντας ότι «φοβάται για τη ζωή του».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df17niy305bl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μετά το περιστατικό, συγκλήθηκε εκτάκτως ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, ενώ ενημερώθηκε για ακόμη μία φορά η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχολείο έχει ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών, ακόμη και τη μετακίνηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Οι μαθητές, εκφράζοντας φόβο και αγανάκτηση, προχώρησαν σε αποχή από τα μαθήματά τους, καταγγέλλοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις. Παράλληλα, κάνουν λόγο για οξύθυμη συμπεριφορά του καθηγητή και για περιστατικά που εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον. Οι γονείς, από την πλευρά τους, δηλώνουν ιδιαίτερα ανήσυχοι για την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών τους, αλλά και για ζητήματα ασφάλειας, ειδικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπου απαιτείται άμεση εκκένωση του κτιρίου.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων «Περιμένουμε να ενημερωθούμε σε τι ενέργειες έχει σκοπό να προχωρήσει η Δευτεροβάθμια για να προστατεύσει τα παιδιά μας. Οι γονείς είναι εξαγριωμένοι γιατί δεν γίνεται κάτι ουσιαστικά»,. Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας αναφέρεται ότι το θέμα έχει τεθεί υπό διερεύνηση και ότι ο αρμόδιος σύμβουλος εκπαίδευσης και παιδαγωγικής ευθύνης έχει ήδη επιληφθεί, με στόχο την υποστήριξη της σχολικής μονάδας και τη διευθέτηση του ζητήματος.