Μπορεί να φαίνεται σαν μια αθώα διεθνής κλήση, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα τα κινητά χτυπούν συνεχώς με αριθμούς από την Πολωνία και την Ολλανδία. Τις τελευταίες ημέρες οι κάτοχοι τηλεφωνικών αριθμών δέχονται καταιγισμό από ύποπτες κλήσεις από εξωτερικό, με τα νούμερα να ξεκινούν συνήθως από +48 (Πολωνία) και +3197 (Ολλανδία). Ναι, πρόκειται για απάτη…

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος, για τον οποίο οι αρχές προειδοποιούν:

Μην απαντάς σε άγνωστες διεθνείς κλήσεις.

Μην μοιράζεσαι ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.

Μπλόκαρε αμέσως οποιοδήποτε ύποπτο νούμερο σε καλεί χωρίς λόγο.

Σκοπός παρόμοιων τηλεφωνικών κλήσεων από χώρες του εξωτερικού που έγιναν και στο παρελθόν, όπως διαπιστώθηκε, ήταν να αναγκάσουν τους πολίτες που δέχονταν τις κλήσεις, να καλούν τηλεφωνικά στους ύποπτους τηλεφωνικούς αριθμούς, με αποτέλεσμα να γίνεται υπερχρέωση των τηλεφωνικών τους λογαριασμών και οι δράστες να αποσπούν τα χρήματα των τηλεφωνικών χρεώσεων.

Δεν αποκλείεται οι τηλεφωνικές κλήσεις από χώρες του εξωτερικού που γίνονται αυτό το χρονικό διάστημα, να είναι κακόβουλες με σκοπό την απόσπαση χρημάτων.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό που δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις από τέτοιους άγνωστους τηλεφωνικούς αριθμούς.

Οι κλήσεις πιθανότατα αποτελούν απόπειρες για «phising» (ηλεκτρονικό «ψάρεμα»), προκειμένου οι «θύτες» να συγκεντρώσουν προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα από ανυποψίαστους πολίτες.

Οι Αρχές συνιστούν να μην απαντούν σε κλήσεις από αριθμούς που δε γνωρίζουν, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από το εξωτερικό. Παράλληλα, γίνεται αυστηρή σύσταση να μην διαμοιράζονται προσωπικές πληροφορίες, όπως στοιχεία ταυτότητας ή πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών. Συνίσταται επίσης ο τακτικός έλεγχος της ασφάλειας της συσκευής και των συχνών ενημερώσεων στο λογισμικό ασφαλείας.