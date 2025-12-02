Περίπου 15.000 ωρομίσθιοι εργαζόμενοι πρόκειται να λάβουν 50 δολάρια για κάθε εβδομάδα που εργάστηκαν από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2024.

Η Starbucks συμφώνησε σε διακανονισμό να καταβάλει περισσότερα από 35 εκατομμύρια δολάρια σε χιλιάδες εργαζόμενους στη Νέα Υόρκη, καθώς κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τον νόμο περί δίκαιης εβδομάδας εργασίας της πόλης, πάνω από μισό εκατομμύριο φορές από το 2021.

Περίπου 15.000 ωρομίσθιοι εργαζόμενοι πρόκειται να λάβουν 50 δολάρια για κάθε εβδομάδα που εργάστηκαν από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2024, ανέφεραν αξιωματούχοι της πόλης.

Η συμφωνία ήρθε έπειτα από έρευνα του Τμήματος Προστασίας Καταναλωτών και Εργαζομένων της Νέας Υόρκης και σηματοδοτεί τον μεγαλύτερο διακανονισμό για την προστασία των εργαζομένων στην ιστορία της πόλης.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι και ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, οι οποίοι έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στα εργατικά συνδικάτα, συμμετείχαν σε απεργία υπαλλήλων της Starbucks, διαμαρτυρόμενοι για καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας.

«Στη Starbucks, δεσμευόμαστε να λειτουργούμε υπεύθυνα και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιούμαστε», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από Axios