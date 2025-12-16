Ένα συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και δείχνει ένα πιστό σκυλί να στέκεται πάνω από τον νεκρό ιδιοκτήτη του, λίγο μετά την επίθεση την Κυριακή στο Σίδνεϊ.

Ο σκύλος, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως Maui, φαίνεται να στέκεται μόνος του, μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον 50χρονο δράστη, κατά τη διάρκεια της σφαγής στα ανατολικά του Σίδνεϊ.

Το βασανιστικό βίντεο που κυκλοφορούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε επίσης τη Maui να τρέχει απελπισμένα στο πάρκο καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί, με τον κόσμο να προσπαθεί να καλυφθεί.

Τη Δευτέρα, καθώς αυξάνονταν οι ανησυχίες στο διαδίκτυο για την ασφάλεια της Maui, η ιδρύτρια της Arthur and Co. Pet Detectives, Anne-Marie Curry, ξεκίνησε μια καμπάνια για να την επανενώσει με τους ιδιοκτήτες της.

Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε δυστυχώς ότι ο ιδιοκτήτης της Maui σκοτώθηκε στην επίθεση.

Πιστεύεται ότι ο άνδρας περπατούσε μαζί με τη σύζυγό του, τη Maui και τον άλλο τους σκύλο — ένα μικρό λευκό κανίς — στην Bondi όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Η κα Curry επιβεβαίωσε ότι η Maui είναι πλέον ασφαλής, αφού ομάδες διάσωσης ζώων και άλλες ομάδες συνεργάστηκαν για να τη βρουν.

«Ο σκύλος βρίσκεται τώρα με τη σύζυγο του θύματος», δήλωσε στο news.com.au.

«Υπάρχει υλικό όπου η Maui στέκεται πάνω από αρκετά θύματα αφού ο ίδιος της ο «μπαμπάς» πυροβολήθηκε. Βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή των πυρών».