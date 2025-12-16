Σε σοκ παραμένει η Αυστραλία έπειτα από την άγρια επίθεση πατέρα και γιου στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που αφήνει πίσω τουλάχιστον 15 νεκρούς.

Η αυστραλιανή αστυνομία έκανε γνωστό σήμερα Τρίτη ότι διερευνά ταξίδι που έκαναν στις Φιλιππίνες οι δυο δράστες της πολύνεκρης επίθεσης το βράδυ της Κυριακής στο Σίδνεϊ.

Οι δύο φερόμενοι δράστες ταξίδεψαν στις Φιλιππίνες την 1η Νοεμβρίου κι επέστρεψαν στις 28/11: «Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι τοποθεσίες που επισκέφθηκαν αποτελούν το τρέχον διάστημα αντικείμενα έρευνας», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου υπάγεται διοικητικά το Σίδνεϊ.

Ο ίδιο επιβεβαίωσε ακόμη ότι εντοπίστηκαν δυο λάβαρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και αυτοσχέδιες βόμβες στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δυο δράστες της επίθεσης της Κυριακής, με τον αυστραλό πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι να δηλώνει στη συνέχεια πως η επίθεση εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα μοιάζει να είχε «κίνητρο την ιδεολογία» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Υπενθυμίζεται πως πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα λεπτών προχθές Κυριακή το βράδυ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον.

Οι αρχές της Αυστραλίας χαρακτήρισαν την επίθεση αντισημιτική, όμως ως αυτό το στάδιο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για τα κίνητρα των δραστών.

Ο Αλμπανέζι αναφέρθηκε σήμερα στις πρώτες ενδείξεις που αφήνουν να εννοηθεί πως οι δυο άνδρες είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί προτού διαπράξουν τη «μαζική δολοφονία».

Ο Αλμπανέζι είπε ότι ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ είχε απασχολήσει την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας το 2019 - επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του ABC -, χωρίς πάντως θα θεωρηθεί πως ήγειρε άμεση απειλή.

«Είχε προσελκύσει την προσοχή (...) εξαιτίας σχέσεών του με άλλους», πιο συγκεκριμένα «δυο ανθρώπους με τους οποίους συνδεόταν (...) και πήγαν φυλακή, όμως δεν είχε θεωρηθεί την εποχή δυνητικός ύποπτος», ανέφερε ο αυστραλό πρωθυπουργός.

Ο Ναβίντ Ακράμ έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται σε κώμα, σοβαρά τραυματισμένος, υπό φρούρηση των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Ο πατέρας του, ο 50χρονος Σατζίντ Ακράμ, σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών.