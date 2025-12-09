Έχασε το όριο των 2.100 μονάδων το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με πτώση έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, χάνοντας το όριο των 2.100 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σταθερά με αρνητικό πρόσημο και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.089,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,88%. Συνολικά, 46 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 80 που κινήθηκαν πτωτικά, με 71 να παραμένουν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας την επικράτηση των πωλητών στη συνεδρίαση της ημέρας.

Το ενδιαφέρον στράφηκε έντονα στον τραπεζικό κλάδο, όπου ο δείκτης κατέγραψε «βουτιά» 1,79% και έκλεισε στις 2.322,78 μονάδες. Πιέσεις δέχθηκε και ο FTSE 25, που υποχώρησε κατά 0,96% στις 5.280,17 μονάδες, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση περιόρισε τις απώλειες στο 0,31%, κλείνοντας στις 2.762 μονάδες.

Ενδεικτικό των ανακατατάξεων ήταν το κύμα εκροών από την Eurobank, ενόψει της προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσής της λόγω συγχώνευσης με τη θυγατρική της. Ωστόσο, στη λήξη η Alpha Bank ήταν αυτή που υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση, κλείνοντας με απώλειες 3,13% και τζίρο που άγγιξε τα 31,8 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Eurobank με πτώση 2,63%, η Εθνική Τράπεζα με 1,54% και η Πειραιώς με 1,29%. Αντίθετα, οι τραπεζικές μετοχές Κύπρου και Optima ενισχύθηκαν ελαφρώς.

Απώλειες κατέγραψε και η Cenergy, όπως και η ΕΛΧΑ, αν και η μητρική Βιοχάλκο γύρισε ανοδικά στο φινάλε. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης Τιτάν, Helleniq Energy και Jumbo, ενώ η Metlen έκλεισε με οριακή μεταβολή, συμπληρώνοντας οκτώ διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις λόγω αυξημένων short θέσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην αντίπερα όχθη, θετικά ξεχώρισε ο Σαράντης με άνοδο 1,25%, ενώ ανοδικά κινήθηκε και ο ΟΠΑΠ. Η Coca-Cola HBC πρόσφερε σημαντική στήριξη στον Γενικό Δείκτη, κλείνοντας με άνοδο 0,48%. Στις μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις, η Ideal συνέχισε ανοδικά, ενώ η ΕΧΑΕ κατέγραψε ισχυρή άνοδο 1,27%. Αξιοσημείωτη ήταν η πορεία της ΕΚΤΕΡ, που ενισχύθηκε κατά 4,2% με αυξημένο τζίρο και πακέτα που παραπέμπουν σε placement.