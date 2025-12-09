Η χρήση των ΑΤΜ αποτελεί καθημερινή συνήθεια για τους περισσότερους, όμως ένα απλό λάθος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα προσωπικά μας δεδομένα και τα χρήματά μας.
Ένα από τα συχνότερα σφάλματα των χρηστών είναι η απερίσκεπτη εκτύπωση και απόρριψη της απόδειξης της συναλλαγής. Αυτές οι αποδείξεις συχνά περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως το υπόλοιπο του λογαριασμού ή τμήματα του αριθμού της κάρτας, και μπορεί να καταλήξουν εύκολα στα χέρια επιτήδειων.
Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους κίνδυνοι, οι ειδικοί συνιστούν να μην εκτυπώνεται καν η φυσική απόδειξη. Με ένα απλό πάτημα του πλήκτρου «Ακύρωση», ο χρήστης όχι μόνο αποφεύγει τη δημιουργία εγγράφων με προσωπικά στοιχεία, αλλά διασφαλίζει και το σωστό κλείσιμο της συνεδρίας στο ΑΤΜ. Εάν δεν γίνει αυτή η ενέργεια, το μηχάνημα μπορεί να παραμείνει ενεργό με στοιχεία της προηγούμενης συναλλαγής, επιτρέποντας σε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά δεδομένα ή να εκτελέσουν μη εξουσιοδοτημένες πράξεις.
Περισσότερη ασφάλεια με mobile και internet banking
Αντί για εκτυπωμένες αποδείξεις, είναι ασφαλέστερο να ελέγχεται το υπόλοιπο και οι συναλλαγές μέσω εφαρμογών mobile ή internet banking. Οι σύγχρονες τραπεζικές πλατφόρμες παρέχουν άμεση, ασφαλή και ολοκληρωμένη ενημέρωση, χωρίς τον κίνδυνο έκθεσης προσωπικών δεδομένων σε φυσική μορφή.
Χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς συναλλαγές σε ΑΤΜ
Για να μειωθεί ο κίνδυνος απάτης ή υποκλοπής δεδομένων, είναι σημαντικό να τηρούνται ορισμένες βασικές προφυλάξεις:
- Επιλέγετε ΑΤΜ σε φωτεινές και προστατευμένες τοποθεσίες, όπως σε τράπεζες ή εμπορικά κέντρα.
- Ελέγξτε την υποδοχή της κάρτας και το πληκτρολόγιο για ύποπτες προσθήκες ή συσκευές, γνωστές ως skimmers.
- Καλύψτε το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης του PIN.
- Μην δέχεστε βοήθεια από αγνώστους, όσο φιλικοί κι αν φαίνονται.
- Σε οποιαδήποτε ασυνήθιστη συμπεριφορά του ΑΤΜ, πατήστε άμεσα «Ακύρωση» και απομακρυνθείτε.
- Μην ξεχνάτε κάρτα και μετρητά πριν φύγετε από το μηχάνημα.
- Αποφύγετε να κυκλοφορείτε μόνοι με μεγάλο χρηματικό ποσό και, αν είναι απαραίτητο, ζητήστε συνοδεία.
- Καταστρέψτε αποδείξεις και οικονομικά έγγραφα που δεν χρειάζεστε πλέον, ώστε να μην μπορούν να αναγνωστούν.