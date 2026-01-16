Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων αυτόν τον μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ, οι πληρωμές για τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου θα πραγματοποιηθούν στις 28 Ιανουαρίου και όχι στις 29 του μήνα.

Οι πληρωμές αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις και ενσωματώνουν τις μεταβολές που προκύπτουν από τις αυξήσεις, καθώς και τη μειωμένη φορολογική παρακράτηση.

Αναλυτικά, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μέσω ΟΠΣ–ΕΦΚΑ για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι συνταξιούχοι των Ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και του ΝΑΤ θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026. Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου αναμένεται να πληρωθούν και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, καθώς και οι συνταξιούχοι των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά τις προσωρινές συντάξεις, αυτές για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα θα καταβληθούν σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για το Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και εμφανίζονται στα ΑΤΜ την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά τις 17:00.