ΑΤΜ τραπεζών: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου

Από την ερχόμενη εβδομάδα, οι πελάτες όλων των τραπεζών θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς προμήθεια από οποιοδήποτε ΑΤΜ που ανήκει σε ελληνική τράπεζα.

Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ θεσπίζεται ανώτατο όριο χρέωσης ύψους 1,50 ευρώ για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Η απόφαση, που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 25 Ιουλίου, συνοδεύεται από ελάχιστο χρόνο προσαρμογής, με στόχο την άμεση εφαρμογή και την απτή ελάφρυνση των πολιτών από άδικες επιβαρύνσεις. Από την ερχόμενη εβδομάδα, οι πελάτες όλων των τραπεζών θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς προμήθεια από οποιοδήποτε ΑΤΜ που ανήκει σε ελληνική τράπεζα.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχολιάζοντας τη νέα πολιτική, έκανε λόγο για μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση, σημειώνοντας πως το κράτος στέκεται δίπλα στον πολίτη και βάζει τέλος σε υπερβολικές και άδικες χρεώσεις. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η καθολική και ισότιμη πρόσβαση στα μετρητά, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής ή τραπεζικής σχέσης.

Η ρύθμιση προβλέπει επίσης τη θέσπιση ενιαίας πολιτικής χρεώσεων για όλους τους παρόχους: