ΑΤΜ τραπεζών: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου

Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ θεσπίζεται ανώτατο όριο χρέωσης ύψους 1,50 ευρώ για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω ΑΤΜ τρίτων παρόχων.
Η απόφαση, που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 25 Ιουλίου, συνοδεύεται από ελάχιστο χρόνο προσαρμογής, με στόχο την άμεση εφαρμογή και την απτή ελάφρυνση των πολιτών από άδικες επιβαρύνσεις. Από την ερχόμενη εβδομάδα, οι πελάτες όλων των τραπεζών θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς προμήθεια από οποιοδήποτε ΑΤΜ που ανήκει σε ελληνική τράπεζα.
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σχολιάζοντας τη νέα πολιτική, έκανε λόγο για μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση, σημειώνοντας πως το κράτος στέκεται δίπλα στον πολίτη και βάζει τέλος σε υπερβολικές και άδικες χρεώσεις. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η καθολική και ισότιμη πρόσβαση στα μετρητά, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής ή τραπεζικής σχέσης.
Η ρύθμιση προβλέπει επίσης τη θέσπιση ενιαίας πολιτικής χρεώσεων για όλους τους παρόχους:
- Καταργούνται οι χρεώσεις από τρίτους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.
- Ορίζεται ότι σε περιοχές όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ – κυρίως σε απομακρυσμένες δημοτικές κοινότητες – οι πολίτες δεν θα επιβαρύνονται με καμία χρέωση, ακόμη και αν ο πάροχος δεν είναι η τράπεζά τους.
- Καθιερώνεται δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.
- Στον τομέα των εμβασμάτων, εισάγεται ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολές μέσω ψηφιακών καναλιών από τρίτους παρόχους, ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση με τις χρεώσεις των τραπεζών.
- Κατοχυρώνεται νομοθετικά ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να επιβάλει προμήθεια για αναλήψεις μετρητών, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του καναλιού εκτέλεσης.