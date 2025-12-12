Αναφορικά με το πόρισμα που απέκλεισε το κοινό κέντρο παρακολούθησης μεταξύ ΕΥΠ και pradator, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος εστίασε στους δύο πραγματογνώμονες επισημαίνοντας ότι συνέκριναν ανόμοια πράγματα. «Αυτό είναι φανερό ότι έγινε με υπόδειξη από δικαστικό λειτουργό», είπε ο Β.Λαμπρόπουλος.

Σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, μέσα από την έρευνα που διενήργησε ο ίδιος ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος παρουσίασε, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Ο δημοσιογράφος ο οποίος, όπως είπε, είχε αποκτήσει προσωπική επαφή με τον φερόμενο ως πρωταγωνιστή και εκ των κατηγορουμένων, επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο, εξέφρασε την εκτίμηση του πως άλλοι ενδιαφέρονταν για την άντληση στοιχείων μέσα από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος κατέθεσε ότι δεν προκύπτει επίσημα η χρήση του predator από την ΕΥΠ, αλλά ο ίδιος θεωρεί ότι έγινε χρήση του λογισμικού . Ερωτώμενος ο μάρτυρας, μίλησε για τις σχέσεις του Γιάννη Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη και δη με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, λέγοντας: «Ο κ. Λαβράνος γνώριζε πολλά κυβερνητικά στελέχη και κυρίως τον κύριο Δημητριάδη που όπως έλεγαν ήταν παιδικοί φίλοι».

Πρ. Απο τις συναντήσεις σας είχατε αμφιβολία ότι αυτός που κινούσε τα νήματα της εταιρείας που είχε αναλάβει τη συντήρηση του συστήματος ήταν ο κύριος Λαβράνος;

Μάρτυρας: Όχι καμία . Είχαμε επαφή και εγώ είχα καλή επαφή μαζί του μέσω συστήματος προσώπων και αυτό συνέβη μέχρι την εποχή που προέκυψε το θέμα των υποκλοπών. Η τελευταία συνάντηση μας ήταν το 2021- 2022 και μου έλεγε ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Παραδεχόταν όμως ότι εμπορευόταν συστήματα λογισμικού σε διάφορες χώρες στο εξωτερικό. Οι συναντήσεις μας γίνονταν μόνο στο γραφείο του στο Ψυχικό . Ο κ. Λαβράνος λόγω της γνωριμίας του με τον Δημητριάδη είχε επαφές με πολλά κυβερνητικά στελέχη.

Εισ. Ο Πρωθυπουργός ενημερωνόταν από τον κύριο Δημητριάδη;

Μαρτ. Θα μπορούσε να ενημερώνεται αλλά δεν γνωρίζω περισσότερα.

Εισ. Η επιλογή για τον κ. Κοντολέων ηταν του κ. Δημητριάδη;

Μαρτ. Ναι

Εισ. Ο Πρωθυπουργός δεν είχε καμία γνώση;

Μαρτ. Ο Δημητριάδης ήταν πρόσωπο εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού και είχε λόγο.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο, ο κ. Κοντολέων ήταν πρόσωπο της απόλυτου εμπιστοσύνης του κυρίου Δημητριάδη.

Υποστήριξη κατηγορίας: Υπήρχε περίπτωση ο πολιτικός διευθυντής του διοικητής της ΕΥΠ να μην γνώριζε την παρακολούθηση του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Μυλωνάκη ,του κυρίου Ανδρουλάκη;

Μάρτυρας: Ήταν σίγουρα εν γνώσει του.

Υποστήριξη Κατηγορίας: Ερευνήθηκε από την ΕΥΠ ή την Ελληνική αστυνομία ποιος παρακολούθησε αυτά τα πολιτικά πρόσωπα;

Μάρτυρας: Οχι. Είναι φανερό. Ελάχιστοι έχουν κάνει μήνυση. Δεν ήθελαν να δημιουργήσουν πολιτικό θέμα .

Λόγος όμως έγινε και στη σχέση του πρώην αρχηγού της ΕΛΑΣ Κων. Τσουβάλα με τον Γιάννη Λαβράνο, με το μάρτυρα να υποστηρίζει ότι αυτός ήταν ο λόγος που αποδιοπομπαίος για την υπόθεση στο Μάτι προωθήθηκε και βρέθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου. Κατά τον Βασίλη Λαμπρόπουλο ενεργοποιήθηκε αυτός ο κύκλος των γνωριμιών και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το βάθος της γνωριμίας τους .

