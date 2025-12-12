Κάλεσε περιπολικό ενώ έδινε τηλεοπτική συνέντευξη, και όταν εκείνο αποχώρησε επειδή δεν εμφανίστηκε, άρχισε τα τηλέφωνα στο 100.

Μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταγγελίες περί απειλών από τον Γιώργο Ξυλούρη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε τις κλήσεις της προς το «100», δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα όλο το υλικό από τις συνομιλίες της. Οι κλήσεις έγιναν αρχικά με τηλεφωνήτρια της Άμεσης Δράσης, στη συνέχεια με τον επόπτη του τηλεφωνικού κέντρου και, τέλος, με τον αξιωματικό υπηρεσίας – ταξίαρχο, που είχε τη βάρδια.

Αφορμή αποτέλεσε, σύμφωνα με την ίδια, το γεγονός ότι το περιπολικό που είχε ζητήσει νωρίτερα για να δώσει κατάθεση —ενημερώνοντας πως θα βρίσκεται σε τηλεοπτικό σταθμό— ενώ αρχικά έφτασε στο σημείο, τελικά αποχώρησε χωρίς να συναντήσει την ίδια.

«Το ότι σηκώθηκαν και έφυγαν σημαίνει ότι κάποιος τους μάζεψε. Θα καλέσω ξανά στο 100 για να δω γιατί έγινε αυτό», ακούγεται να λέει στο βίντεο διάρκειας 22 λεπτών που δημοσίευσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ζητώντας επανειλημμένα να ενημερωθούν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο ΓΑΔΑρχης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι «την καταγγελία την κάνει πολιτικός αρχηγός».

Στην τηλεφωνική συνομιλία, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρει:

«Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Στις 22:15 έκανα καταγγελία για αυτόφωρα ποινικά αδικήματα στη Βουλή από τον κ. Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος είπε σε βάρος μου θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι που θέλει αυτή να με βάλει φυλακή. Ενημέρωσα την προηγούμενη συνάδελφό σας ότι ζητώ να ενημερωθούν ο επόπτης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι επιθυμώ να καταθέσω μήνυση και να σταλεί αστυνομικός και εισαγγελέας. Δήλωσα πως θα βρίσκομαι από τις 22:30 έως τις 23:40 στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra και έδωσα τη διεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η δημοσιογράφος με ενημέρωσε —και το ανακοίνωσε δημόσια— ότι είχαν φτάσει αστυνομικοί για την καταγγελία. Βγαίνοντας από την εκπομπή, ενημερώθηκα ότι οι αστυνομικοί είχαν μπει στον σταθμό, ρώτησαν συνεργάτη αν είδε τον Ξυλούρη και αν είχε έρθει από εδώ, και στη συνέχεια αποχώρησαν. Όλοι θεωρούσαμε ότι θα είναι στο περιπολικό έξω. Βγαίνοντας όμως, δεν υπήρχε κανείς. Έφυγαν σαν κλέφτες. Θα περιμένω εδώ, σε αναμονή, και θέλω να ενημερώσετε ανώτερο αξιωματικό, γιατί η αποχώρησή τους συνιστά παράβαση καθήκοντος. Θέλω να μάθω τι συνέβη, αν θα επιστρέψουν και ποιος ανακάλεσε την εντολή».

{https://www.facebook.com/reel/4437143016562162}

Όταν η τηλεφωνήτρια τής είπε ότι «θα μεταφέρω στον ανώτερο και θα ζητήσω να αποσταλούν ξανά αστυνομικοί. Θα είστε εκεί;», η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Επειδή είμαι δικηγόρος και γνωρίζω τις διαδικασίες, θέλω να με βάλετε σε αναμονή και να ενημερώσετε τον επόπτη ότι ζητώ να του μιλήσω».

Καθώς περίμενε να συνεχιστούν οι επικοινωνίες, ακούγεται να σχολιάζει: «Σαν τους κλέφτες φεύγουν… ανακριτές από τα Τέμπη, αστυνομικοί για καταθέσεις, και μετά απειλούν τα θύματα και τους αγρότες. Όλα αυτά καταγράφονται και θα ζητήσουμε αντίγραφα».

Όταν στο τηλέφωνο ήρθε ο επόπτης του τηλεφωνικού κέντρου, ανθυπαστυνόμος στον βαθμό, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε με τον εξής διάλογο.

Κωνσταντοπούλου: Εγώ κάλεσα το τηλεφωνικό κέντρο 22:15 να έρθει περιπολικό

Επόπτης: Το γνωρίζω και δρομολογείται ξανά περιπολικό

Κωνσταντοπούλου: Ποιος ανακάλεσε την εντολή στο περιπολικό;

Επόπτης: Δεν το γνωρίζω και δεν έχω τέτοια εικόνα

Κωνσταντοπούλου: Θέλω να ενημερώσετε τώρα τον αρχηγό και τον ΓΑΔΑρχη

Επόπτης: Δεν έχω πρόσβαση, έχω διευθυντή να ενημερώσω

Κωνσταντοπούλου: Τον έχετε εκεί;

Επόπτης: Δίπλα μου είναι

Κωνσταντοπούλου: Βάλτε με σε αναμονή

Το τηλεφώνημα συνεχίστηκε με τον ταξίαρχο Κωνσταντακόπουλο που ξεκίνησε λέγοντας προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου «τι κάνετε;» για να πάρει απάντηση-χείμαρρο.

«Δεν είμαι καλά γιατί έχω καταγγείλει εδώ και πολύ ώρα και στο 100 αυτόφωρα αδικήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, ψευδορκία μάρτυρα, απόπειρα αθέμιτης επιρροής σε εισαγγελικούς λειτουργούς. Ο δράστης λέγεται Γιώργος Ξυλούρης και ήταν στη Βουλή μέχρι τις 19:20 και τα αδικήματα διαπράχθηκαν σε δημόσια θέα. Περιμένω εδώ και ώρες να έρθουν αστυνομικοί» είπε και ακολούθησε ο διάλογος:

Ταξίαρχος: Αυτά δεν έγιναν στην εξεταστική, δεν πήγατε να τα καταγγείλετε εκεί;

Κωνσταντοπούλου: Κάλεσα εσάς.

Ταξίαρχος: Τα αδικήματα αυτά μπορείτε να καταγγείλετε σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, γιατί να έρθει περιπολικό εκεί;

Κωνσταντοπούλου: Ήρθε το περιπολικό.

Ταξίαρχος: Είχατε κάποια συνέντευξη, δεν βρήκε κανέναν και αποχώρησε.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι αλήθεια, βρήκε συνεργάτες της εκπομπής και τους είπαν ότι η συνέντευξη τελειώνει. Ρώτησαν αν ήταν εκεί ο Ξυλούρης; Δεν ήρθαν να πάρουν κατάθεση από μένα;

Ταξίαρχος: Δεν παίρνουμε καταθέσεις στον δρόμο.

Κωνσταντοπούλου: Αυτό μου λέτε, ότι τα περιπολικά δεν παίρνουν καταθέσεις; για ποιο λόγο ήρθε τότε;

Ταξίαρχος: Εμείς πήραμε κλήση για να σας υποδείξουμε να πάτε στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Άρα λέτε ότι το περιπολικό ήρθε για να μου πει να πάω στο ΑΤ; Έχετε ενημερώσει τον αρχηγό για αυτό που μου λέτε;

Ταξίαρχος: Όχι, γιατί να ενημερώσω τον αρχηγό;

Κωνσταντοπούλου: Γιατί είναι μείζον το θέμα αφορά την εγκληματική οργάνωση και εγώ καταλαβαίνω ότι οι αστυνομικοί παίρνουν εντολές από την εγκληματική οργάνωση. Η δουλειά σας είναι να ενημερώσετε τον εισαγγελέα ότι η πρόεδρος της Πλεύσης καταγγέλλει αυτοφώρως διωκόμενα αδικήματα και να επιληφθεί η αστυνομία Έχετε καθήκον να το αναγγείλετε

Ταξίαρχος: Θα τον ενημερώσω τον εισαγγελέα αλλά εσείς θα μπορείτε να πάτε στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Να πάω στο ΑΤ στις 12 το βράδυ;

Ταξίαρχος: Οποιαδήποτε ώρα σας βολεύει. Εμείς πήραμε κλήση μετά τις 10 το βράδυ

Κωνσταντοπούλου: Έχετε ενημερώσει τον εισαγγελέα;

Ταξίαρχος: Εσείς υποβάλατε μήνυση;

Κωνσταντοπούλου: Έχετε ενημερώσει τον εισαγγελέα;<Ταξίαρχος: Αφού δεν έχουμε κάποια μήνυση.

Κωνσταντοπούλου: Παραλείπετε δηλαδή ενώ σας το ζητάει επισήμως πολιτική αρχηγός για αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα

Ταξίαρχος: Θα μπορούσατε να πάτε στο ΑΤ;

Κωνσταντοπούλου: Μου λέτε να πάω στο ΑΤ στις 12 το βράδυ; Εγώ περιμένω όλη την ημέρα. Το περιπολικό θα μου έπαιρνε κατάθεση ή θα μου έλεγε να πάω στο ΑΤ;

Ταξίαρχος: Να πηγαίνατε στο ΑΤ, να σας υποδείξει τι μπορείτε να κάνετε αν και τα γνωρίζετε.

Κωνσταντοπούλου: Άρα δεν θα μου έπαιρνε κατάθεση. Αυτά που λέτε είναι τελείως ανυπόστατα σε σχέση με τη δικονομία. Θέλω να σας ρωτήσω: Θα πάρετε προσωπικά την ευθύνη ή θα ενημερώσετε τον εισαγγελέα γιατί σας προειδοποιώ ότι υποθάλπετε εγκληματία. Εσείς προσωπικά, θέλετε να ενημερώστε τον εισαγγελέα;

Ταξίαρχος: Θέλετε να έρθει περιπολικό να σας υποδείξει να πάτε σε αστυνομικό τμήμα;

Κωνσταντοπούλου: Θέλω να έρθει περιπολικό να πράξει...

Ταξίαρχος: Θα ενημερώσουμε τον εισαγγελέα.

Κωνσταντοπούλου: Πότε; Περιμένω να τον πάρετε. Να με καλέσετε να μου πείτε τι σας είπε. Το περιμένω και το περιπολικό γιατί πρέπει να συνταχθεί και δελτίο συμβάντος.

Ταξίαρχος: Το περιπολικό σας είπα ότι θα έρθει να σας υποδείξει να πάτε στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Το περιμένω.

Ταξίαρχος: Αν θέλετε μπορεί να σας πάει και στο ΑΤ.

Κωνσταντοπούλου: Να με πάει στο ΑΤ; Το περιμένω το περιπολικό.

Το τηλεφώνημα συνεχίστηκε με την ενημέρωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου για όσα είπε ο εισαγγελέας στον ταξίαρχο της ΕΛΑΣ.