Ο Κιλιάν Εμπαπέ διεκδικούσε 263 εκατομμύρια ευρώ από την πρώην ομάδα του.

Γαλλικό δικαστήριο διέταξε την Παρί Σεν Ζερμέν να καταβάλλει 60 εκατομμύρια δολάρια στον Κιλιάν Εμπαπέ, για απλήρωτους μισθούς και μπόνους.

Ο Εμπαπέ διεκδικούσε 263 εκατομμύρια ευρώ από την πρώην ομάδα του, έπειτα από τη μακρά διαμάχη τους που έφτασε σε δικαστήριο του Παρισιού. Η Παρί Σεν Ζερμέν απάντησε με αγωγή στον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας, ζητώντας 240 εκατομμύρια ευρώ, επειδή ο Εμπαπέ αρνήθηκε να πάρει μεταγραφεί στην Αλ Χιλάλ το 2023.

Το ποσό που διεκδικούσε ο 26χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης περιελάμβανε 55 εκατ. ευρώ σε απλήρωτους μισθούς και αποζημίωση λόγω διαμάχης για το συμβόλαιο και κακής αντιμετώπισης από τον σύλλογο.

Τελικά κέρδισε μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτού του ποσού, καθώς το δικαστήριο αναγνώρισε πως η Παρί Σεν Ζερμέν δεν του κατέβαλε μισθούς τριών μηνών, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2024, όπως και δύο μπόνους που προέβλεπε το συμβόλαιό του.

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση. Αυτό θα μπορούσε να περιμένει κανείς όταν δεν καταβάλλονται μισθοί», δήλωσε ο δικηγόρος του Εμπαπέ, Φρεντερίκ Κασερό. «Αυτή η απόφαση επιβεβαιώνει ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί πρέπει να τηρούνται. Αποκαθιστά μια απλή αλήθεια: ακόμα και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το εργατικό δίκαιο ισχύει για όλους. Από την πλευρά του, ο κ. Εμπαπέ σεβάστηκε σχολαστικά τις αθλητικές και συμβατικές υποχρεώσεις του για επτά χρόνια, έως την τελευταία ημέρα», επεσήμαναν ακόμα οι δικηγόροι του ποδοσφαιριστή.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ φόρεσε τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν από το 2017 έως το 2024 και κατέκτησε 15 τρόπαια. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τον παριζιάνικο σύλλογο, με 256 γκολ σε 308 ματς.

