Τον σκελετό εντόπισαν τυχαία δύο κυνηγοί στη Σίκινο.

Συναγερμός σήμανε στην Σίκινο καθώς εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκελετός σε ιδιαίτερα δύσβατη και θαμνώδη περιοχή.

Σύμφωνα με το cyclades24, τον σκελετό εντόπισαν τυχαία δύο κυνηγοί, που ειδοποίησαν τον δήμαρχο Σικίνου, Βασίλη Μαράκη.

Ο ανθρώπινος σκελετός σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε μία από τις δύο Γαλλίδες τουρίστριες, οι οποίες είχαν εξαφανιστεί τον Ιούνιο του 2024 σε πεζοπορία στο νησί.

Η ταυτοποίηση, σύμφωνα με πληροφορίες, προκύπτει από τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν δίπλα στη σορό, όπως πορτοφόλι και τσάντα. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ήδη νέα επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό και της δεύτερης αγνοούμενης γυναίκας. Υπενθυμίζεται ότι επρόκειτο για μία 73χρονη και μία 64χρονη.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση το καλοκαίρι του 2024, με εκτεταμένες έρευνες, οι οποίες ωστόσο δεν απέδωσαν.